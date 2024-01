Os adeptos dos Kansas City Chiefs doam 178.000 dólares ao hospital pediátrico de Nova Iorque após a vitória nos playoffs sobre os Buffalo Bills

Os fãs do Chiefs começaram a fazer doações na terça-feira para o Hospital Infantil Oishei, em Buffalo, Nova York, em incrementos de US$ 13, segundo o tweet do hospital. As contribuições de US$ 13 representavam os 13 segundos que os Chiefs fizeram para levar o jogo para a prorrogação.

Na quarta-feira, as doações totalizaram US $ 178.000 de cerca de 9.800 doadores, o hospital twittou.

"Obrigado a todos!" o hospital twittou. "Estas doações ajudam a suprir as necessidades actuais e garantem que a nossa equipa tem as ferramentas, a formação e os programas necessários para cuidar das crianças em WNY [Western New York]."

Os Chiefs vão enfrentar o Cincinnati Bengals no jogo do Campeonato da AFC no domingo.

A Bills Mafia é conhecida por fazer doações após os jogos por vários motivos, às vezes para marcar uma posição. Em dezembro, a Bills Mafia começou a fazer donativos de 17 dólares à organização sem fins lucrativos VIA: Visually Impaired Advancement, de Buffalo, após a derrota por 33-27 no prolongamento do jogo contra os Tampa Bay Buccaneers, segundo a WKBW, filial da CNN.

As doações foram feitas como uma forma de trollar os árbitros, que os fãs sentiram "perderam chamadas contra o Tampa Buccaneers, incluindo duas no (wide receiver do Bills) Stefon Diggs na zona final", disse a afiliada.

Em janeiro de 2021, os Bills derrotaram os Baltimore Ravens por 17-3 na ronda de divisão da AFC. A máfia comemorou a vitória fazendo uma doação para a instituição de caridade favorita do quarterback do Ravens, Lamar Jackson, a Blessings in a Backpack, porque Jackson se machucou durante o jogo.

As doações totalizaram pelo menos US$ 75.000, de acordo com a WLKY, afiliada da CNN.

Ben Morse, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

