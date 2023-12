Os adeptos dos Dallas Cowboys atiram lixo aos árbitros depois de uma derrota desoladora nos playoffs da NFL; Dak Prescott diz que "o mérito é deles

Pouco depois de os Cowboys terem perdido por 23-17 para os San Francisco 49ers, no domingo, no jogo do Wild Card da NFC, um vídeo captou os adeptos a atirarem lixo aos jogadores e aos árbitros enquanto estes saíam do campo do AT&T Stadium.

O defesa dos Cowboys, DeMarcus Lawrence, pode ser visto a afastar um objeto que estava prestes a atingi-lo, embora mais tarde tenha dito aos jornalistas que o objeto se dirigia aos árbitros.

Quando o quarterback Dak Prescott foi questionado sobre as acções dos adeptos, começou por manifestar o seu desapontamento, pensando que estavam a dirigir a sua raiva para os jogadores.

Mas quando foi informado de que o lixo se dirigia aos árbitros, a mensagem de Prescott mudou: "O mérito é deles".

Final bizarro

Depois das circunstâncias que rodearam o final do jogo, talvez seja compreensível a frustração dos adeptos dos Cowboys.

Apesar de todo o talento ofensivo que a equipa tem, Dallas teve dificuldades em mover a bola contra os 49ers - os Cowboys tiveram 11 posses de bola, sete das quais terminaram sem pontos.

Mas, perdendo por seis pontos e com pouco mais de 30 segundos no relógio, Prescott teve uma oportunidade de se redimir.

Ele conseguiu levar o ataque para a linha de 41 jardas do San Francisco faltando 14 segundos, quando o 49ers pediu um timeout para parar o relógio.

No entanto, em vez de lançar para a endzone - e sem tempo de sobra - Prescott correu 17 jardas numa corrida desenhada pelo quarterback.

Enquanto os Cowboys e os 49ers tentavam colocar-se em posição para que Prescott parasse o relógio atirando a bola para o relvado, o árbitro Ramon George também corria para ver a bola.

George chocou com Prescott antes que o quarterback pudesse parar o relógio e o tempo expirou antes que o QB conseguisse fazer o snap.

Na conferência de imprensa após o jogo, Prescott disse que a jogada pretendida era algo que ele e os seus colegas de equipa tinham praticado.

"Nós a praticamos", disse Prescott. "Passa-se a bola para o centro. O árbitro, tudo o que ele tem a fazer, geralmente vem e bate na bola. Não sei exatamente... porque é que a pancada (com o árbitro) aconteceu, acho eu. Sim, eu sei que ele vai entrar e tocar na bola. Podíamos dizer: 'Sim, ele precisa de estar mais perto da bola', ou o que quer que seja, mas, em retrospetiva, é difícil. É difícil de aceitar".

O árbitro Alex Kemp disse que George viu a bola corretamente e explicou que chocou com os jogadores dos Cowboys porque estava a levar a bola para o "local correto" no seu relatório pós-jogo.

O treinador dos Cowboys, Mike McCarthy, disse que acreditava que a sequência dos acontecimentos seria revista pelos árbitros e que o tempo seria aumentado para permitir que a sua equipa tivesse uma última oportunidade de ganhar o jogo.

No entanto, esse desejo não foi concedido e os Cowboys foram eliminados dos playoffs logo à primeira tentativa.

