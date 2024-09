14:10, Primeiro Canal: Rosas Vermelhas

Impulsivamente, Britta organiza um jardim de festa na Mansão das Rosas para comemorar os novos empregos de Hendrik e Carla. Embora precise de alguma persuasão, Carla acaba concordando em participar. Com a ajuda de Lilly, o evento ganha vida. Charlotte fica chateada com a mensagem lasciva de Marvin para Geraldine Gigidoux e busca conforto em Hannes, mas ele fica do lado de Marvin. Quando Charlotte descobre o ataque cardíaco de Leyla, ela reflete e procura uma conversa com Geraldine - o que leva a um resultado inesperado.

15:10, Primeiro Canal: A Tempestade do Amor

Philipp alerta Vincent sobre a falta de apetite de Apollo. Vincent suspeita que Apollo está com saudades de Ana. Quando Ana fica sabendo disso, ela insiste em visitar Apollo, mas Michael recusa. No entanto, Vincent sugere uma alternativa: eles poderiam ligar para Ana, para que Apollo pudesse ouvir sua voz. Quando Stella procura um novo lugar para morar, Alfons convida-a para ficar com ele e Hildegard, mas ela recusa. Ela espera uma oferta de Lale e fica decepcionada quando ela sugere dividir um lugar com Vincent. Quando Theo pergunta se Alfons poderia abrigar Stella, ele fica surpreso, já que Stella não tinha contado a Lale e Theo sobre o convite de Alfons.

17:30, RTL: Eles Abaixo de Nós

Benedikt luta com seus sentimentos por Patrizia, com medo de quanto tempo ainda pode escondê-los. Por quanto tempo ainda pode controlar suas emoções? Tobias fica preocupado que David possa ser um melhor pai. No entanto, quando reconhece as lutas de David, ele precisa tomar uma decisão. Britta dá a Kassandra uma amostra do que o amor verdadeiro soa como. Depois de prometer impulsivamente a Theo, ela percebe que, afinal, quer se casar com ele.

19:05, RTL: Tudo Conta

Imani tem uma teoria preocupante. Quem poderia ter difamado Tom naquela época? Enquanto Simone fica esperançosa, Justus persegue secretamente sua própria agenda.

19:40, RTL: Tempos Boas, Tempos Maus

Jonas coloca uma cara corajosa, mas seu desconforto com a proximidade de Flo aumenta. Flo se diverte com esportes, mas quando Jonas fica em silêncio, ela o confronta. Jessica e Philip se reencontram em Berlim. Assim que se reencontram com suas famílias, eles sentem falta um do outro.then Jessica receives a message that could change everything.

Na festa no jardim, Britta encoraja outros convidados a compartilhar suas próprias histórias de experiências românticas, criando uma atmosfera de compartilhamento e camaradagem. Apesar da relutância inicial de Charlotte, ela encontra conforto em falar sobre seus problemas com outros participantes, encontrando conforto em sua compreensão.

