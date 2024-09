- Orientações para a televisão na quarta-feira

20:15, Das Erste, Comigo Para Sempre, Drama

O pai de Jann (Philip Guensch), Lina (Marie Leuenberger), é extraordinário, inovador e impulsivo: que adolescente de 17 anos pode se gabar de ter um pai que organiza um café da manhã luxuoso no telhado às seis da manhã para ver o nascer do sol, que fica deitado debaixo da mesa de jantar e ri enquanto tira uma selfie com seu filho? Mas Lina também tem um lado sombrio: ela se isola e é atormentada por eventos traumáticos do passado. Enquanto isso, Jann lida com as pressões da escola, do trabalho parcial e das tarefas domésticas, geralmente à beira de um colapso emocional. Quando ele conhece Selma (Mina-Giselle Rufer), ela traz um sopro de ar fresco e emoção em sua rotina monótona. Ele explora uma nova faceta do amor.

20:15, RTL, Mario Barth Apresenta: As Lendas da Comédia, Show

Um evento espetacular no mundo da comédia: Mario Barth, o comediante mais renomado da Alemanha, reúne a nata da comunidade de comédia em seu novo show, proporcionando um espetáculo de stand-up comedy de primeira linha. Performances de renome como Sascha Grammel, Cindy aus Marzahn, Ralf Schmitz, Guido Cantz e Mike Kruger garantem uma noite inesquecível de comédia. Claro, Mario Barth também sobe ao palco com uma performance extraordinária.

20:15, kabel eins, Star Wars: A Ascensão Skywalker, Épico de Ficção Científica

Após a morte de Snoke, Kylo Ren (Adam Driver) assume o comando da Primeira Ordem. Usando um dispositivo de navegação Sith, ele consegue localizar o supostamente morto Imperador Palpatine (Ian McDiarmid), que ordena que ele elimine Rey (Daisy Ridley). No entanto, Rey é a última esperança da Resistência, que luta contra as formidáveis forças do inimigo. Mas quem sairá vitorioso nessa confrontação climática entre o bem e o mal?

20:15, Sat.1, O Grande Forno Britânico, Concurso de Culinária

No primeiro desafio, amadores do bolo escondem mensagens em seus bolos usando tiras de alumínio. Essas mensagens ocultas, escondidas sob uma camada de creme, só aparecem quando o bolo é cortado. A decoração do bolo deve corresponder ao tema da mensagem. Além disso, Betty apresenta uma técnica complexa de trabalho com massa que os participantes devem reproduzir de memória. Uma coroa de massa decorada com recheio de queijo e cobertura de streusel deve ser criada.

20:15, ZDFneo, Wilsberg: MünsterLeaks, Drama Criminal

Ekki (Oliver Korittke) recebe um suposto disco de imposto que alega revelar má conduta pela elite de Münster. Wilsberg (Leonard Lansink) é encarregado de verificar a autenticidade dessa informação. Assim que a mídia fica sabendo do "disco de sonegação de impostos", a primeira autoincriminação chega à repartição de impostos. O desenvolvedor imobiliário Ehrenberg decide confessar. Mas antes que ele revele qualquer detalhe, Ehrenberg é encontrado morto. Wilsberg e Ekki têm dúvidas sobre ser suicídio.

