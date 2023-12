Organização judaica apela a proibições vitalícias se se descobrir que os adeptos fizeram saudações nazis

No domingo, o Football Australia disse que vai analisar todos os vídeos e imagens à sua disposição da final da Taça da Austrália, sábado à noite, em Sydney, depois de ter sido amplamente noticiado que alguns adeptos fizeram a "Saudação a Hitler".

No Estádio Commbank, um público quase recorde de 16.461 pessoas assistiu à vitória do Macarthur FC sobre o Sydney United 58 por 2 a 0.

Mas o jogo foi marcado por um "comportamento antissocial" e oito pessoas foram expulsas do estádio durante a final, informou o Football Australia em comunicado.

De acordo com os meios de comunicação australianos, alguns adeptos entoaram cânticos e vaias durante a cerimónia de boas-vindas ao país, uma tradição indígena sagrada.

Imagens nas redes sociais também parecem mostrar saudações nazis feitas por alguns adeptos do Sydney United 58, um clube fundado por imigrantes croatas em 1958.

O Football Australia, o órgão dirigente do desporto, disse que iria discutir com o Sydney United 58, avisando que o clube e os adeptos individuais poderiam enfrentar sanções.

O Sydney United 58 não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da CNN.

Na sua declaração, o Football Australia afirmou que "condena veementemente as acções de uma pequena minoria de indivíduos que se envolveram num comportamento que não é consistente com os valores do Football Australia e com as expectativas da comunidade em geral".

Acrescentou: "O Football Australia está hoje a avaliar todas as filmagens e imagens disponíveis de certos indivíduos que são motivo de preocupação para a nossa organização e para a comunidade futebolística australiana em geral, incluindo a exibição da "saudação hitleriana"".

O organismo dirigente afirmou estar a "trabalhar em estreita colaboração" com a administração do estádio e a polícia de New South Wales e que irá tomar "medidas fortes e rápidas".

Darren Bark, diretor executivo do Conselho de Deputados Judeus de NSW, disse numa declaração à CNN: "Estes símbolos e saudações infames não têm lugar na sociedade australiana moderna. Representam a manifestação máxima do mal - um mal que levou ao assassínio de milhões de civis inocentes durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo seis milhões de judeus e milhares de escavadores australianos que perderam a vida a lutar contra os nazis durante a Segunda Guerra Mundial".

Acrescentou ainda que a direção "insta o organismo dirigente a tomar medidas enérgicas contra qualquer adepto que tenha participado nestes actos, incluindo a aplicação de proibições de presença vitalícias".

"O futebol australiano deve também colaborar com o Sydney United para resolver os pontos de vista preocupantes que são venerados por alguns dos seus adeptos", acrescentou.

O barulho da multidão durante o "Welcome to Country", interpretado por Erin Wilkins antes do jogo, "atingiu níveis inaceitáveis", reconheceu o Football Australia.

"Lamentamos que isto tenha acontecido e estamos a rever todas as imagens e áudio disponíveis para analisar melhor o incidente", afirmou no seu comunicado.

"O Football Australia tem estado em comunicação direta com Erin Wilkins durante e desde o jogo e continuará a receber as suas orientações e as do Football Australia National Indigenous Advisory Group sobre este assunto."

Craig Foster, ex-jogador do Sydney United e da Austrália, tuitou: "Todos os envolvidos precisam de ser responsabilizados, incluindo o clube."

Os co-CEOs do Football Australia, Beau Busch e Kathryn Gill, disseram num comunicado: "No campo, o jogo reflectiu os valores universais de justiça, respeito e coragem que devem definir o nosso desporto. Infelizmente, nas bancadas, estes valores foram destruídos".

A declaração acrescenta: "O nosso desporto tem agora de reagir e os jogadores estão empenhados em desempenhar um papel importante. Não será possível dar uma resposta eficaz se nos concentrarmos no facto de estas acções terem ou não sido cometidas por uma minoria".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com