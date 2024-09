- Operadores de controlo de tráfego aéreo na Alemanha são vítimas de ciberataques

Controle de Tráfego Aéreo Alemanha (ATC Alemanha), situado perto de Frankfurt am Main em Langen, sofreu um ataque cibernético. "Nosso sistema de comunicação interna foi comprometido, estamos atualmente trabalhando para resolver o problema", comunicou um representante da ATC Alemanha à Deutsche Presse-Agentur. Estão sendo feitos esforços para limitar os danos. O fluxo de tráfego aéreo permanece ininterrupto e opera como de costume. Anteriormente, a Bayerischer Rundfunk relatou isso.

O ataque ocorreu recentemente e é incerto se algum dado foi violado. As autoridades relevantes foram informadas, como o representante observou.

Relatórios de Notícias: Grupo de Hackers Suspeito Implicado

O Ministério dos Transportes da Alemanha recusou-se a fornecer detalhes adicionais sobre o ocorrido e, em vez disso, redirecionou as consultas para a ATC Alemanha. A Oficina Federal para a Proteção da Constituição (BfV) reconheceu o incidente: "Estamos cientes desse ataque e estamos lidando com ele", afirmou um porta-voz do BfV. Infelizmente, não foi possível divulgar mais informações, como potenciais responsáveis, no momento.

De acordo com o relatório da Bayerischer Rundfunk, o grupo de hackers suspeito "APT 28" está ligado ao ataque. No entanto, eles não forneceram nenhuma evidência concreta para apoiar essa afirmação.

Quanto ao APT 28, o BfV revelou que o grupo tem sido ativo globalmente desde pelo menos 2004, principalmente em atividades de espionagem cibernética. Eles rotulam o APT 28 como "um dos atores cibernéticos mais ativos e perigosos do mundo" em seu site oficial. O BfV atribui o APT 28 ao serviço de inteligência militar russo "GRU".

O ataque cibernético à ATC Alemanha levantou preocupações sobre potenciais violações de dados, levando a especulações sobre atividades de hacking. O grupo de hackers suspeito "APT 28" foi ligado a esse incidente, embora ainda não tenha sido apresentada nenhuma evidência concreta.

Leia também: