Destaques da história

Open dos EUA 2016: Oakmont "provavelmente o campo mais difícil do mundo

O Open dos Estados Unidos tem lugar em Oakmont, PA

O campo acolhe o nono Open dos EUA, um recorde

Phil Mickelson procura o Grand Slam da carreira

Tiger Woods ainda não está em forma

O histórico local nos arredores de Pittsburgh acolhe o nono Open dos Estados Unidos, um recorde, e proporciona um cenário brutal para o segundo Major do ano.

O Oakmont Country Club é muitas vezes considerado o campo mais "duro" do golfe e o torneio estará repleto de histórias interessantes.

Phil Mickelson, que fará 46 anos na ronda de abertura de quinta-feira, está a tentar finalmente ganhar o Open dos EUA, depois de um recorde de seis vice-campeonatos. A vitória completaria o grand slam da carreira de todos os quatro títulos principais e faria dele o campeão mais velho, à frente de Hale Irwin, de 45 anos, mas o veterano canhoto não vence desde o British Open de 2013.

LER: Conseguirá Mickelson vencer a sua grande némesis?

Os três melhores jogadores do mundo - Jason Day, Jordan Spieth e Rory McIlroy - retomam a sua batalha pela supremacia, todos na esperança de aumentar o seu palmarés e melhorar o seu estatuto na história do jogo.

Será que o surpreendente campeão do Masters, Danny Willett, conseguirá provar que não é um prodígio de um só Major, ou será que outro jogador desconhecido irá para a ribalta?

Será que Oakmont vai fazer jus à sua reputação de malandro?

"É provavelmente o campo mais difícil do mundo em qualquer dia, sem mexer no set up", disse o australiano Geoff Ogilvy, campeão em 2006, ao programa Living Golf da CNN.

O U.S. Open é frequentemente considerado o mais difícil de vencer dos quatro majors do golfe, com fairways apertados, rough espesso, greens escorregadios e colocações de pinos punitivas. O par é considerado um bom resultado.

'Sem desastres de comboio'

O organizador do torneio, Mike Davis, diretor executivo da USGA, diz que o objetivo do U.S. Open é criar o "teste de golfe mais completo".

"Vão testar as suas capacidades de fazer pancadas, as suas capacidades estratégicas e de gestão do campo e vão também testar os seus nervos", disse Davis à Living Golf.

Ogilvy, que deu a Mickelson a sua derrota mais devastadora no Open dos EUA há 10 anos, acrescentou: "Os Opens dos EUA são torneios de controlo de danos - fazer um quatro em vez de cinco, fazer um cinco em vez de um seis. Não ter desastres de comboio".

LER: Tiger Woods vai falhar o Open dos EUA

Oakmont, que foi inaugurado em 1903, é uma vasta extensão de antigas terras agrícolas sem água e quase sem árvores.

A dificuldade reside nos bunkers severos - incluindo a infame fila de bunkers "Church Pews" no terceiro e quarto buracos - e nos greens extremamente ondulados, "que fazem com que os de Augusta pareçam planos e fáceis de colocar", segundo Ogilvy.

"Penso que é o campo de golfe mais difícil que já jogámos", disse Mickelson aos jornalistas em Memphis na semana passada.

"Muitos campos de golfe, quando nos desafiam do tee ao green como Oakmont faz, normalmente têm um pouco de alívio nos greens, e isso não acontece em Oakmont."

LER: Porque é que Jason Day é "Tiger-esque

O australiano Day chega a esta semana com o objetivo de consolidar o seu estatuto de nº 1 do mundo e somar ao seu título do PGA dos EUA de 2015, enquanto Spieth é o atual campeão depois de ter triunfado no controverso Chambers Bay no ano passado.

Spieth, de 21 anos, que tinha acabado de ganhar o Masters para o seu primeiro Major, tornou-se o mais jovem vencedor do Open dos EUA em 92 anos quando aproveitou o three-putt de Dustin Johnson no último buraco, há 12 meses.

Mas o texano terá de enfrentar a sua própria bagagem em Oakmont, depois de ter desperdiçado uma vantagem de cinco pancadas a nove buracos do fim da sua defesa em Augusta, em abril.

Spieth ainda teve de aguentar um espetador que gritava "Remember the Masters" quando ele conquistou uma vitória no PGA Tour no estado da Estrela Solitária no mês passado.

LER: O desastre de Jordan Spieth no Masters - um grande fracasso ou um episódio isolado?

Tal como os colegas de 20 e poucos anos Day e Spieth, o número 3 do mundo da Irlanda do Norte, McIlroy, também está em forma, com uma vitória recente em seu nome, enquanto procura adicionar um quinto título importante e o primeiro desde o PGA dos EUA de 2014.

McIlroy venceu o Open dos Estados Unidos no Congressional em 2011, dois meses depois do seu próprio colapso no Masters, quando desperdiçou uma vantagem de quatro pancadas no último dia.

O torneio desta semana não contará com a presença de Tiger Woods, depois de o antigo número 1 do mundo ter anunciado que não recuperou suficientemente das múltiplas cirurgias às costas.

O jogador de 40 anos, que ganhou o último dos seus 14 majors no Open dos Estados Unidos de 2008 em Torrey Pines, na Califórnia, não joga desde agosto passado.

'Jack Gordo'

Um dos homens que desvendou o segredo de Oakmont foi Johnny Miller, que chegou à vitória com um 63 na ronda final - a pontuação mais baixa de sempre num Major - em 1973.

Outras etapas notáveis em Oakmont incluem o quarto grande título do lendário Ben Hogan em 1953, durante uma série de vitórias ainda inigualáveis no Masters, U.S. Open e British Open desse ano.

LER: A tecnologia espacial pode ajudar-te a bater como o Tiger?

Oakmont foi também o local onde Jack Nicklaus, com 22 anos de idade, deu a conhecer a sua futura grandeza ao conquistar o primeiro dos seus 18 títulos de major.

O novato do Ohio desafiou as provocações de "Fat Jack" dos fãs do herói local Arnold Palmer para vencer o atual campeão do Masters num playoff de 18 buracos.

"Agora que o grandalhão está fora da jaula, é melhor toda a gente fugir para se abrigar", disse Palmer, na altura pentacampeão de Major, mais tarde.

No outro extremo da escala de vitórias em grandes torneios, esta semana terá um estreante no Open dos EUA com 52 anos.

O texano Wes Short Jr. qualificou-se finalmente para o seu primeiro Open dos Estados Unidos, depois de ter tentado pela primeira vez quando era adolescente em 1982.

A sua única outra participação num Major foi no Campeonato da PGA dos EUA de 2006, onde falhou o cut a meio do percurso.

Quem vencerá o U.S. Open? Dê a sua opinião na página do Facebook da CNN Sport

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com