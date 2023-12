Destaques da história

Open dos EUA 2016: Conseguirá Phil Mickelson vencer a sua némesis?

Phil Mickelson procura a primeira vitória no Open dos EUA depois de um recorde de seis vice-campeonatos

Seria apenas o sexto jogador a vencer o Grand Slam na carreira

O vencedor de 2006, Geoff Ogilvy, diz que o canhoto ainda é capaz de vencer o Open dos EUA

Mickelson diz que o segundo lugar em Merion em 2013 foi o mais difícil de aceitar

Phil Mickelson vai retomar a sua busca pelo Open dos Estados Unidos em Oakmont no próximo mês com a desilusão e o destino a pesar-lhe nos ombros.

O popular canhoto terminou em segundo lugar um recorde de seis vezes enquanto persegue a quarta e última etapa do consagrado Grand Slam da carreira.

Apenas cinco jogadores, todos lendas do jogo, ganharam todos os quatro títulos principais do golfe desde que o Masters começou em 1934 - Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus e Tiger Woods.

Apesar de três Masters, um British Open e um U.S. PGA, Mickelson sempre falhou logo abaixo do topo do U.S. Open, e sua busca quase se transformou em uma obsessão do golfe nacional.

Mas o homem que deu a Mickelson uma de suas derrotas mais dolorosas em 2006 acredita que o veterano, que completa 46 anos no primeiro dia do torneio deste ano, ainda é uma ameaça séria - "se sua cabeça estiver no lugar certo".

"A América festejaria durante uma semana se Phil ganhasse, seria o favorito de todos", disse o australiano Geoff Ogilvy ao programa Living Golf da CNN. "Que maneira de caminhar para o pôr do sol."

O mercurial Mickelson pode argumentar o contrário, mas 2006 é considerado pela maioria dos observadores como o seu maior desastre no Open dos EUA.

"A forma como a semana se estava a desenrolar em Nova Iorque, Phil teve uma espécie de crescendo... até ganhar o Open dos EUA e fazê-lo em Nova Iorque e em Winged Foot, que é uma espécie de local histórico", acrescentou Ogilvy.

"Loucura

Nos tumultuosos buracos finais, com uma multidão entusiasmada a aplaudir o "seu homem", alguns jogadores viram as suas oportunidades surgirem e desaparecerem.

O escocês Colin Montgomerie desperdiçou a sua melhor oportunidade de conquistar um título de Major com um duplo bogey no último buraco, enquanto Jim Furyk fez o seu último drive para a esquerda a caminho de um bogey, terminando também a uma pancada de distância.

No penúltimo grupo, Ogilvy bateu o seu "drive do ano" no 18º buraco e fez um buraco de seis pés para o par, colocando a liderança do clube a cinco acima do par.

Depois do putt, pensei: "Bem, esta é uma hipótese muito boa de ir para o playoff", disse. E tenho de ser completamente honesto, algumas das coisas que me passaram pela cabeça foram: "O que é que vou fazer com o meu hotel? O que acontece com os playoffs de 18 buracos?

"Tive algumas coisas estranhas na minha cabeça, mas de alguma forma consegui acertar num grande putt. E depois os 10 minutos seguintes foram uma loucura."

Atrás dele, Mickelson estava no tee do 18º buraco com uma vantagem de uma tacada. Um par 4 no último buraco teria sido suficiente para ganhar o seu terceiro Major consecutivo, depois da vitória no Masters de abril e no PGA dos EUA no verão anterior.

Mas, no meio de uma multidão febril, Mickelson desperdiçou a oportunidade de forma espetacular - primeiro com um drive que se desviou para a esquerda para uma unidade de hospitalidade antes de se instalar no rough atrás das árvores.

De forma tradicional, tentou ir para o green a partir do rough, mas só conseguiu atingir 25 jardas. A sua terceira pancada foi parar ao bunker do greenside e a quarta passou por cima do green antes de fazer um chip e fazer um buraco para um putt de seis para perder por um.

"Agridoce

Para piorar a situação, Mickelson teve de voltar ao green do 18º buraco para a cerimónia de apresentação.

"Foi muito agridoce ver o Phil no último green porque... ele estava num ponto muito baixo durante os 20 minutos seguintes ao 18º buraco e a cabeça a andar à roda", acrescentou Ogilvy, que defendeu o seu título em Oakmont, na Pensilvânia, no ano seguinte.

"Sou amigo do Phil, por isso foi um momento um pouco estranho para tentar não ser demasiado alegre em frente dele e da sua situação, mas estava bastante entusiasmado. E depois as horas seguintes foram um completo borrão."

O compatriota Adam Scott até saiu do jato privado de Ernie Els e regressou a Winged Foot para se juntar às celebrações.

Comovente

Para Mickelson, foi o quarto vice-campeonato num torneio que ele queria desesperadamente ganhar.

A sua primeira grande desilusão no Open dos Estados Unidos aconteceu em Pinehurst, Carolina do Norte, em 1999, quando foi ultrapassado por Payne Stewart, que morreu quatro meses depois num acidente de avião. Em 2002, teve de se contentar com o segundo lugar, atrás de Tiger Woods, em Bethpage Black, em Long Island.

Em 2004, com a vitória no Masters desse ano, perdeu o primeiro Major para Retief Goosen no Open dos Estados Unidos em Shinnecock Hills, também perante uma multidão nova-iorquina.

E em Bethpage, em 2009 - e com a narrativa a ganhar uma pungência extra depois de a esposa Amy ter sido diagnosticada com cancro da mama - Mickelson terminou em segundo lugar, atrás do viajante Lucas Glover.

"Motivado pelo fracasso

Mas Mickelson insiste que o comprimido mais difícil de engolir foi perder para o inglês Justin Rose em Merion, em 2013.

"Eu gosto. Isso não mudou", disse ele antes do U.S. Open do ano passado em Chambers Bay. "Era um torneio que sinto que devia ter ganho, que estava a jogar suficientemente bem para ganhar. E alguns erros no final do torneio acabaram por me custar.

"Não quero tirar nada ao Justin - ele fez uma ronda final fenomenal - mas senti que não precisava de jogar de forma excecional para fazer um resultado mais baixo do que aquele e simplesmente não o fiz."

Com uma série de fracassos atrás de si, cada Open dos EUA sucessivo coloca uma pressão extra sobre Mickelson.

Apenas dois jogadores ganharam um major moderno com mais de 46 anos - Julius Boros tinha 48 anos quando ganhou o PGA dos EUA de 1968 e Nicklaus tinha 46 quando conquistou o último dos seus 18 títulos principais no Masters de 1986.

Mickelson, no entanto, ainda está motivado pelo desafio.

"Sempre fui alguém, desde criança, que se motivou com o fracasso", disse o atual nº 18 do mundo aos jornalistas no ano passado.

"Algumas pessoas ficam desanimadas com isso e quase se afastam. Mas para mim tem sido uma motivação para continuar a trabalhar mais e ultrapassar esse obstáculo".

E acrescentou: "Estou a gostar do desafio. Estou a divertir-me com ele. Não é um fardo. É como uma oportunidade emocionante. E a cada ano que passa, fico animado para tentar conquistar essa oportunidade e completar esse grand slam. Adoro-o".

Ogilvy não tem dúvidas de que o americano pode superar os mais jovens, como Jason Day, Jordan Spieth e Rory McIlroy, no histórico Oakmont.

"Ele é claramente capaz, se conseguir chegar ao fim de semana vai ser muito difícil de bater, porque quando tem aquele bocado entre os dentes, quando a sua cabeça está no sítio certo, é o melhor competidor que alguma vez vimos num campo de golfe", disse Ogilvy.

"Se ele conseguir chegar ao fim de semana com uma oportunidade, penso que tem uma oportunidade tão boa como qualquer outra pessoa."

