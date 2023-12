Open de França: Monfils e Paire abandonam o torneio

Mas o país continua à espera da derradeira descoberta, já que as duas últimas esperanças caseiras foram eliminadas no Open de França, num dia que começou prometedor para os Bleus.

Isto significa que Yannick Noah continua a ser o último francês a vencer um Major, tendo conseguido o feito no saibro vermelho de Roland Garros em 1983. Poderá manter a distinção por mais alguns anos, uma vez que parece estar a decorrer um período de transição.

Depois de Benoit Paire ter caído numa emocionante disputa de cinco sets contra o homem da maratona Kei Nishikori 6-2 6-7 (8) 6-2 6-7 (8) 7-5, Gael Monfils partiu de uma forma muito mais calma contra o finalista do ano passado Dominic Thiem 6-4 6-4 6-2.

Os locais presentes no court Philippe Chatrier queriam desesperadamente uma vitória de Monfils, mas até eles tiveram de aplaudir quando o austríaco conseguiu uma das jogadas do torneio, um tweener vencedor no terceiro set a partir da linha de base e de costas para a rede.

'Um grande momento alto'

"Era a única opção que eu tinha", disse Thiem. "Estava tão longe da bola e não podia jogá-la de outra forma. E se a bola entra é sempre um grande destaque."

Rafael Nadal é o jogador que normalmente faz história no Open de França, devido aos seus 11 títulos, mas o rival Novak Djokovic também colocou o seu nome nos livros de recordes ao ultrapassar Jan-Lennard Struff por 6-3 6-2 6-2.

O sérvio Djokovic, número 1 do mundo - que aguarda Alexander Zverev nos quartos de final - tornou-se o primeiro homem a chegar a 10 quartos de final consecutivos do Open de França. Nadal teria provavelmente igualado o feito se não tivesse sido forçado a desistir na terceira ronda em 2016 com uma lesão no pulso.

Noutro marco importante, Amanda Anisimova, de 17 anos, tornou-se a mais jovem jogadora nos quartos de final do Open de França desde Martina Hingis em 1998, depois de vencer a qualifier espanhola Aliona Bolsova por 6-3 e 6-0.

A próxima adversária é a atual campeã Simona Halep, que avançou de forma semelhante, com 6-1 6-0 em 45 minutos sobre a campeã júnior de Wimbledon, Iga Swiatek, de 18 anos.

O "showman" Monfils tem-se mostrado mais concentrado na fase final da sua carreira, percebendo que, aos 32 anos, o tempo está a esgotar-se.

E, o que é invulgar para ele num Grand Slam, não perdeu nenhum set nas três rondas. Sobrou-lhe muita energia na véspera do muito aguardado confronto com Thiem.

Liderança inicial

Thiem, no entanto, ganhou uma vantagem de 5-1 em cerca de 20 minutos e um Monfils agitado nunca recuperou.

Talvez o facto de Monfils estar atrás de Thiem por 4-0 nos seus duelos frente a frente tenha contribuído para o início instável do francês.

"Não comecei bem o jogo, de facto. Não tenho nenhuma explicação", disse Monfils. "Tive duas duplas faltas no primeiro jogo. Cometi muitos erros, muitos erros muito rápidos. Queria ser agressivo, mas talvez demasiado agressivo".

A rápida vantagem de Thiem acalmou o público e o próprio Monfils admitiu estar mais calado do que o habitual.

"Claro que estamos habituados a ver-me usar um pouco mais o público, mas com o treinador decidimos fazer algumas coisas de forma diferente, tentar outra coisa", disse.

Depois de ter perdido um set em cada uma das três primeiras rondas, avançar em menos de duas horas era exatamente o que Thiem procurava, tendo em conta os grandes testes que tem pela frente. Djokovic está na metade do sorteio de Thiem, o que significa um possível confronto na semifinal.

Thiem pode estar aliviado por o seu próximo adversário não ser Juan Martin del Potro, uma vez que o argentino venceu os quatro confrontos entre eles. Em vez disso, vai defrontar o estreante nos quartos de final de um Grand Slam, Karen Khachanov, que venceu por 7-5, 6-3, 3-6 e 6-3 o campeão do US Open de 2009.

Del Potro e Khachanov, pelo contrário, não tiveram problemas em envolver o público.

Durante mais de três horas, os dois trocaram golpes de forehands gigantescos, com Khachanov a converter melhor os break points.

O russo salvou dois a 5-5 no primeiro ponto e depois quebrou. A cambalear, del Potro cedeu no seu primeiro jogo de serviço do segundo para perder por 2-0. E no quarto jogo, Khachanov salvou dois break points no primeiro jogo, quebrando imediatamente a seguir.

Frustrado, o animado del Potro bateu com a raquete na cabeça e, noutra ocasião, deu uma pancada nas flores à beira do court.

Mas, sempre um favorito do público, deixou o court com uma receção calorosa.

Mais cedo, no court Suzanne Lenglen, Paire, 38º classificado, quase conseguiu uma grande reviravolta contra Nishikori, finalista do Open dos Estados Unidos de 2014.

Depois de a escuridão ter interrompido os trabalhos no domingo, Paire salvou dois match points no emocionante tiebreak do quarto set e liderou por 4-1 e 5-3 no set final.

Mas Nishikori é um cliente difícil nas decisões. Melhorou para 23-6 no quinto set e ganhou 11 dos seus últimos 12. Na ronda anterior, contra Laslo Djere, o base japonês recuperou de uma desvantagem de 3-0 - dois breaks.

"Devia tê-lo perdido em três ou quatro sets, mas devia tê-lo ganho no quinto set", resumiu Paire.

A recompensa de Nishikori depois de disputar essas longas batalhas?

Apenas um Nadal bem descansado na terça-feira.

"Não vai ser fácil", disse Nishikori.

Ainda um sucesso para Paire

Mesmo assim, o torneio foi um sucesso para Paire, assim como foi para os compatriotas Nicolas Mahut, Antoine Hoang, de 23 anos, e Corentin Moutet, de 20.

Pierre Hugues Herbert, o antigo parceiro de pares de Mahut, que agora se dedica aos singulares, conseguiu uma reviravolta de dois sets, tal como Mahut, e depois lutou corajosamente contra Paire numa épica partida de cinco sets.

Considerado um grande talento com um backhand e um toque tremendos, Paire admitiu ter tido dificuldades com a motivação no passado e ter andado por aí nos jogos.

O jogador de 30 anos, no entanto, parece ter virado uma esquina.

"Quero viver mais emoções como esta e quero continuar a fazer melhor durante o resto da época", afirmou.

Noutra ação do sorteio feminino - onde nenhuma jogadora francesa passou à terceira ronda pela primeira vez desde 1986 - Ashleigh Barty ganhou dois quartos de final de Grand Slam ao derrotar a conquistadora de Serena Williams, Sofia Kenin, por 6-3 3-6 6-0.

Ela vai enfrentar outra jogadora acostumada a aparecer na segunda semana de majors, Madison Keys. A americana derrotou Katerina Siniakova - que eliminou a número 1 do mundo Naomi Osaka no sábado - por 6-2 6-4.

