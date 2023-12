Open de França: Djokovic e Halep prontos para a ação em Paris

Nem uma bola foi batida, o que significa que a atual campeã Halep, o número 1 do mundo Djokovic, Amanda Anisimova, Ashleigh Barty, Madison Keys, Alexander Zverev, Dominic Thiem e Karen Khachanov ficaram a olhar para o lado.

Os jogos de quarta-feira serão realizados na quinta-feira, mas começarão duas horas mais cedo, ao meio-dia, sem que nenhum jogador tenha que fazer trabalho duplo no dia que deveria mostrar as semifinais femininas.

Mudança de calendário

A finalista feminina da metade superior do sorteio de Halep terá agora provavelmente de jogar três dias consecutivos para terminar o torneio, em vez de ter o habitual dia de folga entre as meias-finais e a final.

Entretanto, a finalista da metade inferior - Johanna Konta ou Marketa Vondrousova - terá tido dois dias de folga antes das meias-finais.

O finalista masculino da metade superior de Djokovic - que deverá ser o número 1 do mundo ou o finalista de 2018, Thiem - terá provavelmente de jogar em três dos últimos quatro dias, sem o habitual dia de folga entre os quartos de final e as meias-finais.

Isto se não houver mais atrasos devido às condições climatéricas - e há boas hipóteses de chuva na sexta-feira.

"O tempo para amanhã [quinta-feira] parece estar bom, pelo que poderemos avançar com o calendário", disse o diretor do torneio, Guy Forget, em conferência de imprensa. "Se conseguirmos isso, é um bom começo. Depois disso, preocupar-nos-emos com a sexta-feira".

Roger Federer e Rafael Nadal, já classificados na quarta-feira, terão beneficiado de dois dias de folga antes da sua semifinal de grande sucesso na sexta-feira.

Se Djokovic derrotar Zverev, o sérvio chegará às semifinais do Aberto da França pela primeira vez desde que completou sua coleção de Grand Slams em Paris, em 2016.

Zverev um teste para Djokovic?

Foi também onde Djokovic venceu o quarto Major consecutivo, tornando-se o primeiro homem a fazê-lo desde Rod Laver em 1969.

O adversário de Djokovic, no entanto, venceu-o em dois dos quatro encontros e calou justificadamente os críticos - por enquanto - que questionavam as suas credenciais em Grand Slams.

O alemão, quinto classificado no ranking, vem de uma impressionante vitória em quatro sets sobre o perigoso Fabio Fognini e está em melhor forma física do que no ano passado, quando caiu diante de Thiem nas quartas-de-final, prejudicado por uma lesão no tendão. Ele havia jogado três duelos consecutivos de cinco sets.

O jogador de 22 anos derrotou Djokovic nos seus dois maiores confrontos, na final de Roma, no saibro, em 2017, e na final do campeonato de fim de ano do ano passado, em Londres. Djokovic venceu os outros dois encontros.

"Obviamente, os quartos de final do ano passado foram muito infelizes para mim, muito tristes, o final, com uma lesão", disse Zverev.

"Espero que este ano seja diferente e que seja um grande jogo".

Djokovic está indiscutivelmente em melhor forma do que há 12 meses.

Nessa altura, estava em 20º lugar, meses depois de ter sido operado ao cotovelo, e sofreu uma surpreendente derrota nos quartos de final para o relativamente desconhecido Marco Cecchinato que o deixou irritado.

Djokovic quase não suou esta quinzena, não cedeu mais de quatro jogos em nenhum set enquanto tenta ganhar quatro majors consecutivos pela segunda vez.

Ele não estava preocupado em não ser pressionado antes do grande teste que Zverev poderia lhe dar.

"Acho que já joguei muitas partidas apertadas na minha carreira e posso contar com essa experiência", disse o 15 vezes vencedor de Grand Slams. "Acho que é bom ser testado nessa perspetiva, mas, ao mesmo tempo, também é bom fazer um cruzeiro e conservar a energia para o que está por vir."

Nadal pode vir a disputar a final no domingo.

Mais uma adolescente para Halep

Halep enfrenta a jogadora mais jovem do sorteio, Anisimova, de 17 anos. Desde Martina Hingis, em 1998, que uma jogadora tão jovem não chegava a esta fase em Paris.

Anisimova é uma fã do backhand de duas mãos de Halep e tem um bom backhand de duas mãos.

Mas Halep acabou de derrotar outra adolescente, Iga Swiatek, por 6-1, 6-0 e 45 minutos.

"Quando se está na segunda semana, as expectativas são maiores", disse Halep. "Por isso, espero mais de mim própria.

"A próxima ronda é apenas um grande desafio para passar este torneio."

A Mãe Natureza provou ser um desafio que não pôde ser superado na quarta-feira.

