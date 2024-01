Open de França: Carlos Alcaraz e Iga Swiatek são as estrelas em ascensão do ténis

É o tipo de ascensão meteórica que o desporto deseja e se ele conseguir o que muitos estão a prever - vencer as Coupes des Mousquetaires no saibro parisiense aos 19 anos - fará manchetes em todo o mundo.

Quando a elite do ténis se desloca a Paris para o segundo Grand Slam do ano, Rafael Nadal tem sido a força dominante do jogo masculino, enquanto o resultado da secção feminina tem sido imprevisível. Nos últimos 10 anos, houve oito vencedores diferentes.

A ascensão de Alcaraz - de 141º do mundo no início do ano passado para sexto agora - oferece uma narrativa alternativa muito necessária ao ténis masculino em terra batida.

O espanhol ganhou quatro títulos ATP este ano - no Rio de Janeiro, Barcelona, Miami e Madrid - derrotando Nadal, Novak Djokovic e Alexander Zverev no seu caminho para o título na capital do seu país.

Jogadores do passado e do presente têm elogiado muito o jovem espanhol.

Justine Henine, quatro vezes campeã do Open de França, disse na semana passada numa entrevista ao jornal belga Sudinfo que Alcaraz era "mais completo" do que Nadal, Roger Federer ou Novak Djokovic, enquanto Zverev o descreveu como o melhor jogador "do mundo neste momento".

"Ele é definitivamente especial", disse Djokovic aos repórteres, enquanto Nadal admitiu que seu compatriota pode vencer qualquer um.

Um novo rei para o saibro?

Grandes elogios levam a grandes expectativas. Mas, é claro, os gigantes estão no caminho de Alcaraz para um primeiro Grand Slam.

Nadal, o "Rei do Barro", tem sido quase imbatível na terra vermelha desde que ganhou o primeiro dos seus 13 títulos em Roland Garos aos 19 anos. Nunca houve um melhor jogador de terra batida na história do jogo.

Mas Nadal, que atingiria o recorde do 22º título de Major com a vitória em Paris, está a braços com uma lesão no pé e está mais vulnerável do que nunca. Se não houver uma desistência tardia, a tentativa de Nadal de conquistar o 14º título do Open de França começa contra o australiano Jordan Thompson.

Djokovic é o campeão em título e tem como objetivo igualar Nadal em 21 Grand Slams. Apesar de todas as atenções estarem centradas em Alcaraz, o sérvio é o número um do mundo e ganhou recentemente o seu primeiro título da época, em Roma, para entrar em forma na altura certa.

Outros também podem estar na disputa. Danill Medvedev está a aproximar-se do número um mundial de Djokovic, mas o russo falhou toda a época de terra batida até à data. E as estrelas da "próxima geração" da ATP, Zverev e Stefanos Tsitsipasas, precisam de começar a cumprir as suas promessas nos Grand Slams.

Levar o court de terra batida feminino a outro nível

A forma de Iga Swiatek tornou o ténis feminino um pouco mais previsível.

A número 1 do mundo está numa série de 28 vitórias consecutivas e, se vencer o segundo Open de França, igualará o recorde de Venus Williams deste milénio, com 35 vitórias consecutivas.

A vitória na capital francesa também faria da polaca a primeira mulher a ganhar seis torneios seguidos desde que Justine Henin o fez em 2007-2008.

Nas nove partidas disputadas em quadras de saibro nesta temporada, Swiatek, de 20 anos, perdeu apenas um set. Não havia um favorito tão grande antes do torneio desde, bem, um Nadal em plena forma.

"A pressão está sempre a aumentar", disse Swiatek aos jornalistas na Internazionali BNL d'Italia, em Roma, recentemente. "Não é que eu esteja a analisar todas as semanas, porque ficaria muito cansada só com isso."

A estrela polaca está a fazer tudo o que está ao seu alcance para se preparar para o stress que inevitavelmente vem com a chegada ao topo do desporto, viajando com a psicóloga Daria Abramowicz, que disse à PA Media: "Nós, enquanto equipa, e obviamente a própria Iga, trabalhamos arduamente para conseguir gerir o sucesso de forma adequada quando ele chegar.

"Criar e gerir uma carreira saudável e sustentável hoje em dia, especialmente na era das redes sociais, dos dispositivos móveis e de outras pressões, é algo que constitui um grande desafio para quase toda a gente no desporto de alto rendimento".

A ascensão de Swiatek ajudou a atenuar o golpe da perda da extremamente talentosa Ash Barty, que se retirou do desporto este ano.

E Simona Halep, uma antiga campeã que adora o saibro, também não deve ser descartada.

Doze meses depois de se ter retirado do torneio , após ter sido multada por não ter comparecido às conferências de imprensa pós-jogo, Naomi Osaka poderá estar presente em Paris. Apesar de não ser cabeça de série, a quatro vezes vencedora de grandes torneios não deve ser descartada.

Tal como na ATP, os maiores nomes da WTA não têm sido candidatos nos últimos tempos. Este poderá ser o Grand Slam em que o futuro do ténis se tornará mais claro.

Fonte: edition.cnn.com