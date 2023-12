Open da Austrália: Novak Djokovic confirmado como nº 1 do Grand Slam

Na segunda-feira, um juiz anulou a decisão do governo australiano de cancelar o visto de Djokovic e ordenou a sua libertação de um centro de detenção temporária para imigrantes em Melbourne.

No entanto, o número 1 do mundo, não vacinado, pode ainda enfrentar a deportação, uma vez que o ministro da imigração australiano está a considerar a possibilidade de intervir para retirar o tenista do país.

Djokovic chega ao Open da Austrália deste ano com a oportunidade de se separar dos rivais de longa data Rafael Nadal e Roger Federer na corrida para ser considerado o melhor jogador de todos os tempos.

Cada um dos três tem atualmente 20 títulos de Grand Slam e, com Federer a não competir este ano devido a uma cirurgia ao joelho e Nadal ainda a recuperar a forma depois de um período de ausência devido a uma lesão, Djokovic seria o grande favorito para ganhar o título em 2022.

O russo Daniil Medvedev - o adversário de Djokovic na final do Open dos Estados Unidos do ano passado - é o segundo cabeça de série, com Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev em terceiro, quarto e quinto lugares, respetivamente.

Nadal é o sexto cabeça de série, mas chegará ao Open da Austrália com mais confiança depois de ter ganho o título do Melbourne Summer Set na semana passada.

'Prejudicial em todas as frentes'

O ATP Tour falou sobre a provação de Djokovic pela primeira vez desde que o jogador de 34 anos foi detido pelo governo australiano na última quarta-feira.

O circuito de ténis profissional masculino classificou a série de acontecimentos que levaram à audiência de Djokovic sobre o visto na segunda-feira como "prejudiciais em todas as frentes" - incluindo o bem-estar do atleta, de acordo com um comunicado da associação na segunda-feira.

A ATP Tour também recomendou vivamente a vacinação de todos os jogadores da ATP Tour, considerando-a "essencial para o nosso desporto enfrentar a pandemia". Acrescentou que 97% dos 100 melhores jogadores estão vacinados a caminho do Open da Austrália deste ano.

"A ATP respeita totalmente os sacrifícios que o povo da Austrália fez desde o início do COVID-19 e as rigorosas políticas de imigração que foram postas em prática", dizia o comunicado.

"As complicações dos últimos dias relacionadas com a entrada de jogadores na Austrália realçaram, no entanto, a necessidade de uma compreensão, comunicação e aplicação mais claras das regras.

"Ao viajar para Melbourne, é evidente que Novak Djokovic acreditava que lhe tinha sido concedida uma isenção médica necessária para cumprir os regulamentos de entrada. A série de acontecimentos que levaram à audiência de segunda-feira foi prejudicial em todas as frentes, incluindo o bem-estar de Novak e a sua preparação para o Open da Austrália".

Investigação sobre a declaração de viagem

Entretanto, a Força de Fronteiras Australiana (ABF) está a investigar se Djokovic apresentou uma falsa declaração de viagem antes da sua chegada à Austrália, disse à CNN uma fonte com conhecimento da investigação.

Djokovic declarou que não tinha viajado e que não o faria nos 14 dias que antecederam a sua chegada à Austrália na quarta-feira, 5 de janeiro, de acordo com uma declaração de viagem apresentada como prova ao tribunal que determinou se ele seria autorizado a permanecer na Austrália.

Várias fotografias tiradas durante esse período de duas semanas parecem mostrar Djokovic em Espanha e na Sérvia.

Embora os documentos do tribunal mostrem que a Tennis Australia preencheu a declaração de viagem em nome de Djokovic, a informação utilizada foi fornecida por Djokovic, segundo determinou um funcionário da ABF no aeroporto de Melbourne a 5 de janeiro.

A pena para a apresentação de uma falsa declaração de viagem é de 12 meses de prisão, de acordo com o sítio Web do Ministério do Interior australiano.

A equipa de imprensa de Djokovic não respondeu aos pedidos de comentário da CNN.

A investigação da ABF surge numa altura em que o Ministro australiano da Imigração, Alex Hawke, pondera a possibilidade de exercer o seu poder pessoal para cancelar o visto de Djokovic.

