Open da Austrália: Naomi Osaka vence na primeira ronda; recorde de Rafael Nadal tem um início perfeito

A jogadora de 25 anos não podia ter esperado um melhor guião para qualquer potencial entrada no torneio a 17 de janeiro, ao vencer o seu jogo de estreia por 6-3 6-3 contra a colombiana Camila Osorio na Rod Laver Arena.

Osaka, que é a 13ª cabeça de série no sorteio deste ano, chegou a ter uma vantagem de 5-0 no primeiro set, na segunda-feira, antes de Osorio, de 20 anos, ter feito um jogo animado e ter cometido alguns erros não forçados que lhe permitiram entrar no jogo.

A estrela japonesa acabou por conseguir vencer o primeiro set. No segundo set, Osorio teve dois break points iniciais, mas não conseguiu aproveitar.

Osaka passou a liderar por 3-1 e um backhand perdido de Osorio na rede acabou por dar a vitória a Osaka, fazendo com que a sua defesa do título tivesse um início perfeito.

"Acho que joguei muito bem, dadas as circunstâncias, não tinha muitas informações sobre a minha adversária", disse Osaka na entrevista na quadra.

Espero que tenhamos tido um bom desempenho. É sempre muito especial para mim voltar aqui. Tenho muitas boas recordações daqui".

Osaka vai defrontar Madison Brengle na segunda ronda, depois de a norte-americana ter avançado quando Dayana Yastremska se retirou a perder por 1-6 6-0 0-5.

No início deste mês, Osaka disputou o seu primeiro jogo em quatro meses, depois de ter feito uma pausa no ténis após a derrota para Leylah Fernandez no Open dos Estados Unidos. No ano passado, retirou-se do Open de França, alegando problemas de saúde mental, e optou por não participar em Wimbledon.

A tetracampeã do Grand Slam disse que está a dar prioridade ao seu prazer no campo durante a sua estadia em Melbourne.

"Não posso esperar ganhar todos os jogos, mas espero divertir-me e desafiar-me", disse. "Estou aqui porque quero estar aqui e porque acho que é divertido para mim.

"Aceito o facto de que vou ter momentos de baixa e preciso de encontrar uma forma de os ultrapassar."

Poderá ser este o ano?

Tal como Osaka, o Open da Austrália de Rafael Nadal não podia ter começado melhor, uma vez que o espanhol está a tentar conquistar o que seria uma 21ª vitória recorde num Grand Slam,

O espanhol derrotou Marcos Giron por 6-1 6-4 6-2 em apenas uma hora e 49 minutos para passar à segunda ronda em Melbourne.

Naquela que foi a sua 70ª vitória na competição, Nadal continuou o seu rápido início de 2022 na Rod Laver Arena.

Tendo perdido o final da temporada de 2021 graças a uma lesão no pé, Nadal conquistou o título do Melbourne Summer Set há duas semanas, sua primeira vitória em um torneio em solo australiano desde o Aberto da Austrália em 2009.

E o jogador de 35 anos manteve sua boa forma contra Giron, um primeiro set dominante de 24 minutos dando o tom.

Nadal continuou a manter o pé no chão durante todo o jogo, ultrapassando o número 66 do mundo, Giron, sem grandes problemas.

Nadal é o único ex-campeão que resta no sorteio - com Novak Djokovic deportado e Roger Federer lesionado - o que significa que ele pode se tornar o maior vencedor de todos os tempos do Grand Slam masculino ao vencer em Melbourne.

E sublinhou a importância da vitória na semana passada no Melbourne Summer Set, depois de ter derrotado Giron.

"A semana passada foi importante para mim. Joguei três partidas, ganhei três partidas. Ganhei um título, é sempre bonito", disse Nadal.

"E acho que estou a ir cada vez melhor. Nunca se sabe o que se passa, mas estou contente. Se me dissessem que estaria nesta posição há um mês, claro que sem dúvida assinaria o papel (sorrindo).

Visite CNN.com/sport para mais notícias, reportagens e vídeos

"No início (de um regresso), as coisas vão ser difíceis, é claro que, por vezes, não se tem as melhores sensações em campo.

"Mas manter-me positivo, jogar com a energia certa e, claro, estar na digressão a praticar com a malta e a ganhar jogos, de certeza que ajuda."

Nadal, sexto cabeça de série, vai agora defrontar o vencedor do encontro entre o wildcard Thanasi Kokkinakis e o qualifier Yannick Hanfmann na segunda ronda.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com