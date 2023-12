Open da Austrália flexibiliza regra contra t-shirt de protesto de Peng Shuai, diz Craig Tiley à AFP

Os seus comentários surgem vários dias depois de os guardas de segurança terem encerrado uma pequena manifestação de apoio ao tenista chinês, na qual os manifestantes exibiram uma faixa com os dizeres "Onde está Peng Shuai?

Na sexta-feira, os guardas confiscaram inicialmente a faixa, que mais tarde devolveram, e disseram aos manifestantes que podiam ficar se tapassem as t-shirts.

Tiley disse à AFP que as pessoas seriam autorizadas a usar as t-shirts "desde que não viessem como uma multidão para causar distúrbios, mas que fossem pacíficas".

Acrescentou ainda que algumas pessoas vieram com uma faixa e dois grandes postes, o que continua a não ser permitido.

"Se vierem para ver o ténis, tudo bem, mas não podemos permitir que ninguém cause distúrbios no final do dia", disse à AFP.

A CNN contactou a Tennis Australia para comentar o assunto, mas ainda não obteve resposta.

As palavras da Tennis Australia deixaram de significar alguma coisa

Max Mok, uma das três pessoas envolvidas no protesto, disse à CNN na terça-feira que ele e outro manifestante encomendaram 1.000 camisetas "Onde está Peng Shuai? que tencionam distribuir gratuitamente durante o torneio, no sábado.

"As palavras da Tennis Australia deixaram de ter significado há três dias, mas nós vamos mantê-los honestos, vamos mantê-los na sua promessa", disse Mox à CNN.

No sábado, o Canal 7, afiliado da CNN, divulgou uma resposta da organização do torneio, que dizia o seguinte "De acordo com as condições de entrada do nosso bilhete, não são permitidas roupas, faixas ou sinais de carácter comercial ou político".

E acrescentou: "A segurança de Peng Shuai é a nossa principal preocupação. Continuamos a trabalhar com a WTA e com a comunidade mundial do ténis para esclarecer melhor a sua situação e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir o seu bem-estar".

Fonte: edition.cnn.com