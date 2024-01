Open da Austrália criticado por impedir protesto de Peng Shuai

Durante o jogo entre a chinesa Wang Qiang e a americana Madison Keys, os manifestantes exibiram uma faixa onde se lia "Onde está Peng Shuai" e um dos manifestantes usava uma t-shirt com o mesmo slogan de apoio a Peng.

Na sexta-feira, os seguranças do Open da Austrália puseram fim ao protesto, de acordo com Max Mok, uma das três pessoas envolvidas na manifestação.

Mok disse à CNN que os seguranças confiscaram inicialmente a faixa, invocando a proibição de parafernália política no torneio. Os guardas disseram aos manifestantes que podiam ficar se tapassem as t-shirts, mas não devolveram a faixa.

A CNN soube que o confisco ocorreu fora do campo onde Wang e Keys estavam a jogar, tendo o trio acabado por sair do recinto do torneio de Melbourne Park com a faixa, disse Mok.

"Acho que é uma atitude muito, muito cobarde. Não se trata de uma declaração política, mas sim de uma declaração de direitos humanos", afirmou a campeã de ténis reformada Martina Navratilova no Tennis Channel, em resposta ao facto de os organizadores terem posto fim ao protesto.

O tenista Nicolas Mahut também acusou os organizadores de cederem a pressões externas.

"O que é que se passa?", escreveu no Twitter. "Que falta de coragem! E se não tivessem patrocinadores chineses?"

Um dos três "parceiros associados" do Aberto da Austrália é a empresa de bebidas Luzhou Laojiao, que os organizadores disseram ser o maior acordo de patrocínio chinês na história do torneio quando o acordo de patrocínio foi anunciado em 2018.

"Estamos muito satisfeitos por dar as boas-vindas a Luzhou Laojiao à família de parceiros do Open da Austrália, um evento significativo na história da nossa organização", disse Richard Heaselgrave, Diretor de Receitas da Tennis Australia.

"Não escondemos que a China e a região são uma grande prioridade para o Open da Austrália e que levamos a sério o nosso papel como o Grand Slam da Ásia-Pacífico."

A Tennis Australia ainda não respondeu ao pedido de comentário da CNN sobre o tratamento do protesto.

LEIA: Kanter Freedom está preparado para visitar a China, mas só se puder ver "a verdadeira China

O Canal 7, afiliado da CNN, recebeu uma resposta do organizador do torneio no sábado, que dizia: "De acordo com as condições de entrada do nosso bilhete, não permitimos roupas, faixas ou sinais que sejam comerciais ou políticos".

E acrescentou: "A segurança de Peng Shuai é a nossa principal preocupação. Continuamos a trabalhar com a WTA e com a comunidade mundial do ténis para esclarecer melhor a sua situação e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir o seu bem-estar".

Em novembro passado, temia-se que Peng fosse mantida incomunicável pelo governo chinês, depois de ter acusado o vice-primeiro-ministro Zhang Gaoli, já reformado, de a ter forçado a ter relações sexuais durante um relacionamento de anos.

Mais tarde, Peng negou ter feito a alegação de agressão sexual. A Associação de Ténis Feminino continuou a apelar a uma investigação exaustiva e transparente das alegações de Peng e suspendeu todos os torneios na China por causa da sua segurança.

