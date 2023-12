Open da Austrália: A Tennis Australia diz que lamenta profundamente o impacto que a saga de Novak Djokovic teve nos jogadores

Djokovic regressou a Belgrado, capital da Sérvia, na segunda-feira, depois de a sua deportação da Austrália ter acabado com as esperanças do tenista número 1 do mundo de disputar o Open da Austrália.

Djokovic, que não estava vacinado, foi deportado depois de ter perdido o seu recurso em tribunal contra a decisão do governo australiano de cancelar o seu visto por razões de saúde e ordem pública.

"Gostaríamos de deixar claro, desde já, que respeitamos a decisão do Ministro da Imigração e a decisão do Tribunal Federal da Austrália no fim de semana", afirmou o comunicado da Tennis Australia, que não mencionou o nome de Djokovic.

"A Tennis Australia tem trabalhado em estreita colaboração com o governo federal e o governo de Victoria no ano passado para oferecer um Aberto da Austrália seguro para os jogadores, funcionários e fãs.

"Embarcar num grande evento desportivo internacional durante uma pandemia global que continua a evoluir e a desafiar-nos a todos, é profundamente exigente para todas as partes interessadas."

"Lições a aprender

De acordo com as leis australianas actuais, todas as chegadas internacionais são obrigadas a ser vacinadas contra a Covid-19, a menos que tenham uma isenção médica.

Djokovic disse que tinha a impressão de que podia entrar porque dois painéis independentes associados à Tennis Australia e ao governo do estado de Victoria lhe tinham concedido uma isenção com base no facto de ter sido infetado com Covid-19 em dezembro.

O governo federal argumentou que, de acordo com as suas regras, a infeção anterior com Covid-19 não é uma razão válida para uma isenção.

O Open da Austrália começou na segunda-feira, mas o dia de imprensa do torneio, no sábado, foi dominado por jogadores a serem questionados sobre Djokovic.

"Como família do ténis australiano, reconhecemos que os recentes acontecimentos foram uma distração significativa para todos e lamentamos profundamente o impacto que tiveram em todos os jogadores", acrescentou o comunicado da Tennis Australia.

"Há sempre lições a aprender e iremos rever todos os aspectos da nossa preparação e implementação para informar o nosso planeamento - como fazemos todos os anos. Esse processo começa sempre quando os campeões do Open da Austrália levantam os seus troféus".

Se Djokovic tivesse jogado e ganho o Open da Austrália deste ano, teria garantido o 21º título de Grand Slam de singulares masculinos.

"Nós, tal como os jogadores e todos os fãs de ténis aqui e em todo o mundo, queremos que as atenções se concentrem agora no jogo que tanto nos apaixona", continuou o comunicado da Tennis Australian. "Estamos ansiosos por duas semanas brilhantes de ténis".

O Open da Austrália termina a 31 de janeiro.

