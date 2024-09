- Opções de assentos de luxo na Swiss Airlines consideradas excessivamente pesadas

No futuro, a Swiss, subsidiária da Lufthansa, planeja introduzir novos assentos de primeira classe a partir de 2025. No entanto, esses assentos robustos podem causar problemas de equilíbrio em alguns aviões. Para corrigir isso, placas de chumbo serão instaladas para corrigir o centro de gravidade.

De acordo com Meike Fuhlrott, porta-voz da Swiss, há uma crescente demanda por privacidade nas cabines de primeira e negócios. Essa demanda resulta em assentos mais pesados, enquanto os da classe econômica estão ficando mais leves. Essa mudança na distribuição de peso afeta o centro de gravidade do avião. As placas de chumbo serão usadas para restaurar o equilíbrio, especialmente nos Airbus A333. A primeira notícia foi publicada por jornais sob o grupo de mídia "CH Media".

Quando os assentos são encomendados, um peso aproximado é fornecido inicialmente, revelou Fuhlrott. O peso real só é determinado após a instalação de todos os componentes.

O peso adicional geralmente leva a um maior consumo de combustível nos aviões. É uma tarefa delicada equilibrar as necessidades dos clientes, a viabilidade econômica e a sustentabilidade ambiental, afirmou o porta-voz. A Swiss visa oferecer suítes luxuosas na primeira classe para voos de longo curso no futuro, oferecendo privacidade absoluta aos passageiros.

Em relação ao problema dos assentos de primeira classe mais pesados, Fuhlrott mencionou que a Swiss está explorando opções no transporte e nas telecomunicações, potenciais

