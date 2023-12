Ons Jabeur faz história no Grand Slam ao atingir as meias-finais de Wimbledon

A número 3 do mundo recuperou de um set de desvantagem, ultrapassando um início nervoso, para vencer Marie Bouzková por 3-6 6-1 6-1 no Centre Court.

Mas, depois de ter chegado à final, a jogadora afirmou que, pessoalmente, há muito que esperava chegar a esta fase.

"Já há muito tempo que esperava chegar a esta fase. Tive algumas dificuldades nos quartos de final", disse Jabeur aos meios de comunicação social no final.

"Estava a falar um pouco com Hicham Arazi (antigo nº 22 do mundo) e ele disse-me: 'Os árabes perdem sempre nos quartos de final e estamos fartos disso. Por favor, acaba com isto'. Eu disse-lhe: "Vou tentar, meu amigo" ... Estávamos a trocar mensagens e ele estava muito feliz. Ele disse: 'Obrigado por finalmente teres chegado à semifinal. Agora, podes mesmo ir buscar o título'".

Para Jabeur, que foi finalista dos quartos de final em Wimbledon no ano passado e do Open da Austrália em 2020, foi uma questão de encontrar o seu lugar no histórico court.

Depois de um primeiro set desleixado, em que a defesa e a velocidade de Bouzková ajudaram a perturbar Jabeur, levando-a a cometer erros inoportunos, a tunisina encontrou finalmente o seu lugar.

A jogadora de 27 anos acertou mais winners do que erros nos dois últimos sets, vencendo oito jogos consecutivos a partir do 2-1 no segundo set.

E ganhou oito dos últimos nove pontos no último set para conquistar uma vitória importante e inédita.

Jabeur enfrentará a também semifinalista Tatjana Maria pela primeira vez por uma vaga na final.

Maria está a viver a sua própria fase notável ao chegar às semifinais, apenas 15 meses após o nascimento da sua segunda filha.

A alemã e Jabeur são boas amigas fora do ténis, tendo Jabeur admitido que a n.º 103 do mundo é a sua "companheira de churrasco".

"É tão bom vê-la com os seus bebés em digressão. É tão bom vê-la com os seus bebés em digressão. O facto de ela ter voltado e feito tudo e de merecer estar aqui", disse Jabeur. "Ela teve um sorteio muito difícil, ganhando contra (Jelena) Ostapenko, ganhando contra (Maria) Sakkari. Na verdade, ela jogou muito bem. Sei que ela pode jogar muito bem na relva.

Obviamente, é difícil jogar contra ela e eu estava a brincar com a Charlotte (a primeira filha de Maria), estava a dizer-lhe: "Vais apoiar-me a mim ou à tua mãe?" Estou a tentar virar todas as crianças para o meu lado... Estou muito feliz por ela, porque está a ter o que merece. Sei que ela lutou muito. Não é fácil voltar depois de ter dois bebés. Vai ser um grande jogo entre nós, com muito respeito, de certeza".

