Ondas gigantescas na Califórnia ferem alguns espectadores e provocam inundações e condições de praia traiçoeiras na costa ocidental

Cerca de 20 pessoas foram arrastadas por uma onda que se abateu sobre os espectadores que se encontravam atrás de uma barreira ao longo da praia do sul da Califórnia e oito pessoas foram levadas para o hospital, informaram as autoridades de Ventura.

Algumas partes da costa da Califórnia registarão águas altas e correntes perigosas durante o fim de semana, à medida que as grandes ondas continuarem a chegar. Os alertas de inundação costeira e de ondas altas abrangem grande parte da costa ocidental, desde a fronteira EUA-México até ao sul do Oregon, na sexta-feira, informou o Serviço Nacional de Meteorologia.

São Francisco poderá registar ondas tão altas como postes telefónicos - até 40 pés - até sexta-feira de manhã. São esperadas ondas de 15 a 20 pés na costa central.

As condições perigosas representam um "risco excecional" de afogamento no oceano e danos a estruturas como cais e molhes, disse o Serviço Nacional de Meteorologia.

As águas espectaculares têm encantado alguns surfistas e espectadores, mas as autoridades meteorológicas alertam para o facto de as ondas e as fortes marés vivas poderem ser perigosas para quem está por perto.

"Grandes ondas podem causar ferimentos, arrastar pessoas para fora das praias e rochas, e virar pequenos barcos perto da costa", alertou o Serviço Nacional de Meteorologia.

Pelo menos um pescador caiu ao mar num porto ao largo de Oxnard e mais tarde chegou a terra sem ferimentos, informou o Corpo de Bombeiros do Condado de Ventura.

As condições já provocaram o encerramento de algumas estradas e evacuações em comunidades costeiras da Califórnia e levaram ao salvamento de cinco campistas ao longo da costa de San Luis Obispo.

Algumas ruas costeiras de Ventura foram fechadas por precaução. A fim de desencorajar os espectadores, as autoridades também fecharam um ponto de acesso principal ao cais de Ventura, que registou uma ondulação de cerca de 6 metros na quinta-feira.

Em Santa Cruz, no centro da Califórnia, o gabinete do xerife emitiu um aviso de evacuação para algumas áreas na quinta-feira, incluindo áreas de Rio Del Mar, onde a água do mar encheu as estradas à beira-mar e empurrou algumas casas, informou a afiliada da CNN KION. Os avisos foram retirados no final do dia.

Os impactos mais extremos eram esperados ao longo da costa central e do condado de Ventura, juntamente com as praias de Hermosa, Manhattan e Palos Verdes, informou o serviço meteorológico de Los Angeles na quinta-feira.

Mas o norte da Califórnia não será poupado.

A Bay Area está sob alerta de vento forte na sexta-feira e pode registar rajadas de até 50 mph. O serviço meteorológico avisou na quinta-feira que a área poderia ver ondas de 28 a 33 pés.

Prevê-se também que a chuva caia na Bay Area e nas áreas a norte durante o dia de sexta-feira, antes de se espalhar para sul no sábado.

Ondas gigantescas atraem surfistas a Mavericks

Apesar dos avisos de segurança, as ondas gigantescas são uma visão bem-vinda para os surfistas ansiosos por enfrentar as lendárias ondas da praia de Mavericks, cerca de 25 milhas a sul de São Francisco.

Surfistas profissionais e espectadores acorreram à praia na quinta-feira para uma competição na praia conhecida por ter algumas das maiores ondas do mundo, informou a afiliada da CNN KGO.

O residente local Ion Banner disse à afiliada que surfistas do Brasil, Taiti e Havai estavam na água. "É muito difícil, é super grande", disse ele.

"As ondas pareciam absolutamente enormes e era tudo o que esperávamos", disse Miguel Blanco, que disse à KGO que veio de Portugal para surfar as ondas. "Era realmente grande, eu diria ondas de 40-60 pés".

"Se é a tua vez, tens de ir", disse Blanco. "Quando vemos uma onda grande, ficamos um pouco assustados mas, ao mesmo tempo, sentimos que devemos ir e aproveitamos a onda".

David Williams, da CNN, contribuiu para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com