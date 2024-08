- Oliver Kalkofe declara uma oferta infinita de experiências cinematográficas sub-par.

Quando um monstro parecido com um Kraken, com seis braços em vez de oito, persegue sua presa a um ritmo tranquilo, quando um assassino em série tira vidas em uma academia de ginástica, ou fugitivos devem escapar de nazistas zumbis aquáticos usando óculos de sol: é quando o público sabe que se juntou aos comediante Oliver Kalkofe e Peter Rütten.

Neste último sexta-feira, às 22h, seu "festival de lixo" "#SchleFaZ – Os piores filmes de todos os tempos" começou sua nova temporada. O canal subsidiary da RTL, Nitro, agora é a nova casa do "#SchleFaZ", oferecendo uma nova pérola do lixo toda semana.

O Milagre de Natal

Foi só alguns meses atrás que a série parecia estar à beira da extinção. A Tele 5 finalmente desistiu dela no final de 2023. Mas então, pouco antes do Natal, um milagre aconteceu: a Nitro assumiu o formato.

Kalkofe compartilhou sua alegria com os fãs durante uma entrevista da dpa, "Anunciar o milagre de Natal de que '#SchleFaZ' continuaria na Nitro e seria transmitido na RTL+ após o término na Tele 5 foi um dos momentos mais emocionantes e intensos que já tive no palco. A tristeza e o desespero insuportáveis dos fãs se transformaram em pura alegria. As pessoas estavam chorando e se abraçando de verdade. Foi incrível."

A equipe original das temporadas anteriores ainda está a bordo. "É por isso que podemos dizer com orgulho: vai continuar tão deliciosamente queijoso como sempre foi. Nesse sentido, é tanto um reboot quanto um novo começo." Sentir isso novamente, "na melhor idade", é ótimo, diz o homem de 58 anos.

Nascido de uma Ideia Louca

A série existe desde 2013 - com mais de 160 filmes em sua coleção até agora. "#SchleFaZ foi originalmente apenas uma ideia louca para um verão. Nunca pensamos que começaríamos algo assim."

Filmes ruins eram populares para assistir com amigos na Inglaterra e na América, onde a visão levava a comédia involuntária e alívio catártico. "Não tanto aqui. Mas ajuda você a liberar suas frustrações: você pega algo que é verdadeiramente terrível e transforma em algo agradável. Através de nossa edição, o filme ruim se torna uma grande festa. Sozinho, você ficaria irritado com o filme horrível, mas com a gente, você pode rir e se divertir muito."

Está claro que todos envolvidos são apaixonados e gostam do que fazem. "O público aprecia sua honestidade, porque a honestidade não é comum na televisão."

Para a estreia, um filme do arquivo da RTL

O que os fãs podem esperar? "Estamos especialmente orgulhosos da abertura da temporada porque temos uma produção original da RTL fantástica para oferecer", diz Kalkofe. "É claro que encontrar algo adequado para '#SchleFaZ' entre as excelentes e de alta qualidade produções da RTL é um grande desafio", diz ele com uma pitada de ironia. Mas eles conseguiram: "S.O.S. Barracuda: A Morte Joga Roleta" é de 1999.

"O filme é uma série de ação dos anos 90, com Heinz Hoenig como o vilão principal, Verona Feldbusch antes de seus dias Pooth e Maren Gilzer. É uma cópia de 'Die Hard', mas ambientada em um barco de pesca de apostas em Travemünde."

Nick Wilder, conhecido por seus comerciais de seguro Hamburg-Mannheimer, assume o papel de Bruce Willis. "Isso é verdadeiro '#SchleFaZ' ouro! Como fã de 'Die Hard', esta produção teatral excessivamente ambiciosa da escola é uma estreia fantástica e mais do que merecida na nova casa da RTL."

Oliver e Peter, mestres dos filmes ruins, vão acabar com os filmes ruins tão cedo? Kalkofe: "Eu não acredito nisso." No entanto, não se deve subestimar a tarefa. "A princípio, pegamos o que podíamos. Mas logo percebemos que não era suficiente."

"Muitos filmes são ruins porque são simplesmente chatos e entediantes. Mas nosso lema é 'Lindo Lixo'. Isso significa que queremos filmes que são tão ruins que você pode rir deles, que foram feitos com paixão e energia involuntárias. Encontrar essas verdadeiras peças de lixo excepcionais é um trabalho de verdade."

