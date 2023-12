Olesen conquista a dramática vitória no British Masters com um impressionante eagle-birdie

Sem ganhar desde o Open de Itália em 2018, o jogador de 32 anos parecia pronto para acabar com a sua espera pela sexta vitória no Tour no The Belfry antes de sofrer uma queda dramática na última ronda.

No entanto, quando o sueco Sebastian Soderberg parecia pronto para triunfar após uma impressionante ascensão no último dia, Olesen fez um eagle de 30 pés e um birdie de 36 pés para arrancar a vitória das garras do colapso.

"De alguma forma, continuei a jogar. Que final, incrível", disse Olesen, que recebeu 369.214 euros (389.000 dólares) em prémios monetários, ao DP World Tour.

"Dei tudo por tudo, acreditei muito naqueles dois putts".

Olesen liderou da frente depois de ter feito um 6-under 66 na ronda de abertura de quinta-feira, com o australiano Ryan Fox a juntar-se a ele no topo.

Um 2 abaixo na sexta-feira deixou o vencedor da Ryder Cup de 2018 a uma pancada do líder alemão Hurly Long a caminho do terceiro dia, quando uma forte ronda de 3 abaixo deu a Olesen uma vantagem de três pancadas sobre Long e o inglês Marcus Armitage a caminho do último dia.

No entanto, um início desastroso na ronda final viu Olesen abrir com um bogey, com um birdie no terceiro a proporcionar uma breve pausa antes de mais quatro bogeys antes do 16º buraco.

"Foi um dia muito difícil, com muitas pancadas para a esquerda - estava mesmo a lutar", disse Olesen.

Soderberg não conseguiu o seu lugar, apesar de um domingo soberbo

Entretanto, Soderberg estava a desfrutar de uma ronda estelar que o fez subir na tabela de classificação e entrar na competição. Depois de ter entrado no domingo a seis pancadas de Olesen, o sueco fez a sua melhor volta com 68 pancadas, colocando o objetivo do clube em nove abaixo do par.

Depois de ter melhorado o par apenas uma vez nos primeiros 16, Olesen precisava agora de dois birdies seguidos para forçar um play-off.

Dado que o dinamarquês tinha feito um eagle-birdie para fechar o sábado, talvez uma repetição não devesse parecer tão milagrosa, mas depois de ter feito bogeys em dois dos três buracos anteriores, parecia impossível.

No entanto, Olesen repetiu a façanha para conquistar uma vitória dramática, virando-se para celebrar com uma multidão no final.

A vitória de Olesen acontece seis meses depois de ter sido ilibado de acusações, incluindo de agressão sexual, num voo para Londres em 2019, segundo a Reuters.

Com a vitória, Olesen subiu 69 lugares para o 9º lugar na classificação do DP World Tour e juntou-se a ícones do golfe como Seve Ballesteros e Nick Faldo para vencer o British Masters.

"É obviamente um grande torneio, sempre foi", disse Olesen. "Há tantos grandes campeões aqui, por isso é um privilégio ter o nosso nome aqui.

"É sempre um grande apoio que se recebe na Grã-Bretanha. O público tem sido fantástico desde o primeiro dia e daí em diante... tanto apoio, por isso estou muito contente com isso, significa muito."

