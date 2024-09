"Observado de um ângulo lateral" - O ataque bizarro requer ajustes e conclusão de Pogacar.

Ciclista épico Tadej Pogačar conquista o título mundial com uma ousada investida na prova de estrada. O sensacional esloveno agora está perto de alcançar tudo. No entanto, seus rivais acreditam que ainda há potencial para ele elevar seu jogo na Eslovênia.

Veterano ciclista Simon Geschke, 38, expressou seu desejo inacabado antes de se aposentar: "Eu adoraria dar uma olhada na cabeça dele, entender o que está acontecendo lá dentro", disse ele, se referindo a Tadej Pogačar, que conquistou o novo título mundial de ciclismo de estrada com uma audaciosa investida a 100 quilômetros do final. "Foi louco, mas quando você está em forma, você está em forma", comentou Geschke sobre a impressionante performance de Pogačar em Zurique. Ele mesmo está se preparando para sua última corrida no Dia da Unidade Alemã em Münster.

Aos 26 anos, Pogačar ainda está no auge - com mais vitórias e ainda mais controle sobre a competição, segundo seus rivais. "Isso é só o começo. Ele está no auge da forma", disse o campeão destronado Mathieu van der Poel. O holandês apreciou a popularidade de Pogačar: "Todo mundo fica feliz que ele é campeão mundial. Ele é o melhor. Ele vai fazer um campeão merecedor".

Mesmo Pogačar reconheceu sua exaustão durante sua fuga ilógica estendida. "Eu estava exausto. Estava vendo dobro", disse o esloveno. Apesar da oposição ter reduzido a diferença para apenas 35 segundos na última volta, Pogačar permaneceu impassível: "Eu tinha informações sólidas sobre as diferenças. Todo mundo estava gasto na última volta".

Pogačar quase perdeu sua vitória triunfante também. Felizmente, sua namorada Urška Žigart estava mais atenta. "Tivemos que acordar bem cedo, e isso não é meu forte", relatou Pogačar. "Eu configurei três alarmes, ignorei o primeiro e continuei dormindo. Felizmente, Urška me acordou".

