Obra de arte de Banksy removida menos de uma hora depois de o artista a ter revelado online

O artista anónimo publicou uma série de fotografias da obra - que consiste em três drones num sinal de stop - nas redes sociais por volta do meio-dia de sexta-feira, hora local (7h00 ET).

Mas, por volta das 12h30, dois homens foram vistos a retirar o sinal de um cruzamento em Peckham, no sudeste de Londres, usando alicates de corte, disseram testemunhas à agência noticiosa PA Media.

"Abri o Instagram e vi que tinha sido publicado quatro minutos antes e estava prestes a ir para a minha pausa de almoço. Estavam lá cerca de duas pessoas quando lá cheguei. Estávamos todos a admirar e a tirar fotografias", disse Alex, 26 anos, à PA.

"Um tipo aproxima-se e agarra a placa, ficamos a ver com espanto como ele a esmagava", acrescentou Alex, que contou como o homem não conseguiu retirar a placa com as mãos e se ausentou durante alguns minutos antes de regressar com um alicate de corte.

Perguntámos "o que está a fazer?", mas ninguém sabia o que fazer, ficámos a ver o que acontecia. Estávamos todos um pouco confusos", continuou a testemunha.

"Ele arrancou-a, atravessou a estrada e fugiu. Não disse nada. Parecia não se importar muito com a arte em si", acrescentou Alex.

Uma outra testemunha, que disse à PA preferir manter o anonimato, mostrou-se desapontada com o facto de o sinal ter sido retirado.

"É estranho, estas peças de arte são bonitas, seria bom se tivessem ficado lá durante algum tempo", disse.

A PA noticiou que não se pensa que o próprio Banksy esteja por detrás da remoção da obra de arte.

O misterioso artista é conhecido por confirmar as suas obras nas redes sociais sem fazer mais comentários.

Alguns interpretaram a última obra como um apelo a um cessar-fogo no conflito entre Israel e o Hamas, dado que Banksy é conhecido por apoiar a causa palestiniana.

O artista é proprietário de um hotel na cidade de Belém, que se situa a poucos passos da imponente barreira de separação israelita que atravessa a Cisjordânia ocupada.

Banksy inaugurou o Walled Off Hotel em 2017 para chamar a atenção para o conflito israelo-palestiniano, e autodenomina-se o hotel com a "pior vista do mundo".

Embora o valor de mercado do seu trabalho tenha disparado nos últimos anos, Banksy continua a produzir obras em espaços públicos que tornam a preservação quase impossível - e até convidam ao roubo ou à desfiguração.

"Spy booth", um dos murais mais famosos de Banksy, que retrata três agentes secretos a rodear uma cabine telefónica com equipamento de gravação, foi destruído em 2016.

E em fevereiro deste ano, um congelador abandonado que fazia parte de uma obra de arte que tinha aparecido na cidade inglesa de Margate foi levado apenas algumas horas depois de Banksy ter confirmado que a peça era sua.

Em 2018, o artista destruiu uma das suas próprias obras - o seu quadro de uma rapariga com um balão vermelho desfez-se, momentos depois de ter sido vendido em leilão por 1,4 milhões de dólares.

Lianne Kolirin, Zeena Saifi e Nadeem Muaddi da CNN contribuíram para este relatório.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com