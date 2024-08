- O zoológico de Berlim abriga duas fêmeas panda.

Após o nascimento dos gêmeos panda no Zoológico de Berlim há uma semana, seu gênero foi confirmado como duas fêmeas, anunciou o zoológico. Atualmente, os bebês parecem dois diminutos hamsters pelados com uma penugem branca, mas as marcas distintivas de panda nas orelhas, olhos e pelos dos ombros já estão aparecendo, revelou o diretor do zoológico, Andreas Knieriem. "As duas meninas estão cheias de energia e crescendo esplendidamente".

A causa por trás da pelagem preta e branca dos pandas permanece um mistério de acordo com o zoológico. Supõe-se que sirva para camuflagem ou interação com seus pares.

Visitantes terão que exercitar um pouco mais de paciência

A mãe panda Meng Meng deu à luz aos gêmeos em 22 de agosto. Os gêmeos estão sob os cuidados de uma equipe germano-chinesa, que alternadamente cuida da mãe. "Assim que as irmãs estiverem sufficiently grandes e móveis, os visitantes também terão a chance de conhecê-las - mas isso ainda levará algum tempo."

Em 2019, a Meng Meng de 11 anos teve sua primeira ninhada - ambos meninos. Pit e Paule se tornaram os favoritos dos visitantes do zoológico, mas foram devolvidos à China no final do ano anterior. Assim como seus pais, os pequenos pandas pertencem à República Popular, que os empresta a países escolhidos como parte da diplomacia panda.

A popularidade dos gêmeos entre os visitantes é esperada para corresponder à de Pit e Paule, segundo o diretor do zoológico. Os visitantes terão que esperar até que os gêmeos estejam grandes e móveis, como confirmado pelo diretor do zoológico, Andreas Knieriem.

