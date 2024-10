O veterano Star Geschke comemora um reconhecimento único durante sua viagem de despedida

Veterano do ciclismo Simon Geschke, ciclista profissional alemão da Cofidis, encerrou sua carreira com chave de ouro no Münsterland Giro. O alemão de 38 anos recebeu uma despedida emocionante dos fãs que acompanharam o percurso. Após completar a prova de 202 quilômetros entre Haltern am See e Münster, Geschke recebeu aplausos do público e tapinhas nas costas de seus colegas.

Antes da prova em Haltern, Geschke recebeu uma homenagem especial, com o pelotão todo formando uma guarda de honra para ele. Uma das maiores conquistas de Geschke foi sua vitória na etapa de montanha para Pra Loup no Tour de France 2015. O sprint foi vencido pelo belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), seguido por Jordi Meeus (Red Bull Bora-hansgrohe) e Milan Fretin (Cofidis). O melhor resultado para um ciclista alemão foi o quinto lugar de Max Walscheid, de Neuwied (Jayco AlUla).

A aposentadoria de Geschke deixa um vazio considerável no ciclismo alemão. O nascido em Berlim teve uma carreira de 16 anos, participando de 21 grandes voltas e disputando 28 monumentos. Representou a Alemanha no Tour de France 12 vezes, e sua vitória de etapa em 2015 é seu maior destaque. Em 2022, usou a camisa de pontos do melhor escalador por nove etapas. Neste ano, sua performance foi especialmente impressionante no Giro d'Italia, onde terminou em 14º lugar.

Planos após a aposentadoria

Geschke viu sua despedida no Münsterland Giro como "algo inevitavelmente especial", e com razão - a natureza da prova permite relaxamento e uma chegada satisfatória em seu país natal. Ele teve um papel significativo na promoção do ciclismo alemão, tanto local quanto internacionalmente.

"Foi uma sorte incrível ter sido um ciclista profissional por tanto tempo", comentou Geschke, que recentemente representou a Alemanha no Campeonato Mundial em Zurique pela última vez. No futuro, ele planeja se dedicar à sua vida pessoal, com seu parceiro esperando um filho em novembro. Geschke está ansioso para priorizar a vida familiar e mencionou que "quer aproveitar um pouco". Também expressou o desejo de continuar tendo um papel no ciclismo.

Durante seu discurso após a prova, Geschke expressou sua gratidão pelo apoio que recebeu durante sua carreira. Embora tenha se aposentado do esporte profissional, ele continua apaixonado pela promoção do esporte, especialmente do ciclismo.

A aposentadoria de Geschke do ciclismo tem estimulado o interesse por diversos esportes entre crianças em sua cidade natal, inspirando uma nova geração de atletas aspirantes.

