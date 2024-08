O veterano quebrador de recordes Kurt Bendlin faleceu.

Lenda do decatlo Kurt Bendlin faleceu. Sua esposa confirmou que o medalhista de bronze olímpico de 1968 morreu na última quinta-feira em Paderborn. Com 81 anos, o pai de dois filhos alcançou feitos notáveis. Seu recorde mundial no calor de 1967 o colocou sob os holofotes do atletismo. Apesar de seu amor pela natureza, Bendlin se orgulhava especialmente de sua medalha de bronze dos Jogos Olímpicos do México.

O fim de semana icônico de 14 de maio de 1967 marcou o auge da carreira de Bendlin. Com 8319 pontos em um calor de 38 graus, ele quebrou o recorde mundial do decatlo no estádio universitário de Heidelberg. Sua apresentação impressionante, junto com a medalha de bronze, quatro títulos alemães e o título de "Atleta do Ano" em 1967, são considerados seus maiores feitos.

Um Campo de Batalha de 14 Operações

A medalha de bronze tinha um brilho especial para Bendlin, pai de Nicola e Kolja. Esse feito veio como uma surpresa e um testemunho de sua determinação: apesar de seu recorde mundial, ele se machucou durante os preparativos nos EUA, o que o obrigou a treinar por apenas seis semanas antes dos Jogos Olímpicos do México.

Com cãibras, Bendlin garantiu sua posição no pódio com uma apresentação surpreendente no segundo dia. "O que consegui no forno quente do decatlo olímpico foi incrível", disse o atleta completo. "Foi minha melhor apresentação."

Durante sua carreira, de 1962 a 1976, Bendlin passou por um total de 14 cirurgias. "Minha força ultrapassou a resistência de meus ossos e articulações", ele admitiu uma vez.

Origem em West Prussia

O sucesso esportivo de Bendlin pode ser creditado aos treinadores lendários Bert Sumser e Friedel Schirmer. No entanto, sua maior bênção tinha apenas um nome: Martina. Eles se conheceram em 1966, e só se casaram em 1980 - 14 anos depois. "Meu marido não conseguia se decidir: não podia escolher entre decatlo, carreira e casamento", disse sua esposa. "Meu marido tinha um grande coração, era amoroso, sempre prestativo e generoso", disse Martina Bendlin no 65º aniversário de seu marido.

Nascido em 22 de maio de 1943, em Thorn, West Prussia, e criado em Malente, o aposentado resistente passou seus últimos anos organizando aulas de fitness para executivos cansados em Malente. Sua mãe e irmão fugiram para Malente com um Kurt de dois anos durante a guerra, enquanto seu pai morreu em cativeiro.

As aulas "pai e filho" em sua casa de fazenda em Paderborn também eram populares. Além disso, "Kuddel" Bendlin dedicou-se a projetos sociais, ajudando indivíduos viciados em álcool e drogas a se reintegrar à sociedade. "Não desista! Faça o melhor que puder", era seu lema, que ele viveu até o fim. "Apenas o momento presente é importante para mim. Eu vivo no agora e em cada momento como se fosse o último."

Apesar de suas muitas cirurgias, os feitos atléticos de Kurt Bendlin foram impressionantes, com sua medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 1968 sendo um destaque em particular em sua carreira no decatlo. Sua apresentação impressionante no evento do decatlo lhe rendeu reconhecimento e elogios no mundo do atletismo.

A carreira atlética de Kurt Bendlin foi marcada por resiliência e determinação, demonstrada não apenas em sua apresentação recorde mundial, mas também em sua capacidade de superar lesões e continuar competindo no mais alto nível do atletismo.

