O valor do ouro sobe a níveis sem precedentes

O custo do ouro parece estar seguindo em uma única direção: para cima. Só neste ano, o metal precioso já viu um aumento de 25%. Aqui está o porquê.

A sequência de recordes do mercado de ouro continua. Esta manhã, o preço de uma onça troy (aproximadamente 31,1 gramas) atingiu um novo recorde de quase $2.590. Em euros, o preço atingiu um novo pico de cerca de €2.335 por onça. Desde o início do ano, o ouro aumentou em um quarto. Em comparação, o índice de ações padrão dos EUA S&P 500 ganhou cerca de 18% no mesmo período.

O preço do ouro atingiu novos recordes nas últimas sessões de negociação e subiu cerca de 4% na semana passada. De acordo com analistas, o principal motor por trás dessa alta é a expectativa de taxas de juros mais altas nos EUA. Espera-se que o Federal Reserve dos EUA inicie uma mudança na política monetária na quarta-feira, reduzindo as taxas de juros.

Investidores ricos e instituições financeiras muitas vezes transferem parte de seus ativos para ouro quando as taxas de juros diminuem. Como o ouro não rende juros, a perspectiva de taxas de juros menores (por exemplo, em títulos do governo) aumenta a demanda pelo metal precioso.

As taxas de juros reais, que podem ser alcançadas no mercado com títulos do governo, são cruciais - isto é, taxas de juros nominais menos inflação. Se essas se tornarem negativas, investir dinheiro no ouro relativamente estável se torna uma escolha sábia. Isso está ocorrendo atualmente em antecipação à mudança nas taxas de juros dos EUA anunciada.

Taxas de juros mais baixas nos EUA geralmente enfraquecem o dólar, tornando o ouro, que é negociado em dólares, mais atraente para muitos investidores fora dos EUA, aumentando a demanda e o preço.

O ouro está em alta na China e na Índia

Além disso, o preço do ouro tem subido substancialmente nos últimos meses, desafiando os altos rendimentos do mercado de títulos e uma tendência de alta no mercado de ações. Os bancos centrais, liderados pelo banco central chinês, são responsáveis por essa tendência. De novembro de 2022 a junho de 2023, eles aumentaram significativamente suas reservas de ouro. A razão: assim como outras economias emergentes, a China busca reduzir a dependência de suas reservas de câmbio em dólares, a moeda de reserva global. De acordo com o Conselho Mundial do Ouro, os bancos centrais compraram 483 toneladas de ouro no primeiro semestre do ano. Isso é a maior quantidade desde que a associação de lobby começou a coletar dados.

No entanto, não são apenas os bancos centrais que estão comprando ouro; investidores privados também estão. Isso porque os investimentos alternativos na China, um país com uma população de 1,4 bilhão, são atualmente menos atraentes. De um lado, o mercado imobiliário, onde a maioria das famílias investiu suas economias, está em crise. De outro lado, o mercado de ações doméstico não tem se saído bem há muito tempo. E devido às restrições de capital da China, os investidores privados não podem mudar facilmente para mercados estrangeiros.

Também há uma forte demanda por ouro na Índia, com uma população de 1,4 bilhão. O ouro é um investimento tradicional na Índia, e o banco central também está aumentando suas reservas.

O rali do preço do ouro também é impulsionado pelo fato de que muitas pessoas em todo o mundo veem o ouro físico como uma proteção durante as crises - o ataque russo à Ucrânia, a guerra de Israel contra o Hamas e uma possível escalada do conflito comercial entre os EUA e a China estão impulsionando o preço do ouro.

Ele continuará a subir fortemente? Ascan Iredi, chefe de gerenciamento de portfólio na gestora de ativos Plutos, é cético. "O ouro certamente continuará a subir a longo prazo, mas não a essa taxa", disse ele em uma entrevista à ntv. "Pelo menos a não ser que a situação piore."

A incerteza econômica causada pelas tensões geopolíticas e pelo potencial de tumulto no mercado está levando os investidores a buscar ativos de refúgio, o que aumenta a demanda pelo ouro. Consequentemente, a dependência da economia global do ouro como um ativo de valor está crescendo.

Dado o aumento da demanda por ouro, muitas economias, como a China e a Índia, estão aumentando suas reservas de ouro como uma medida estratégica para diversificar suas reservas estrangeiras e reduzir a dependência do dólar americano.

Leia também: