O valor das ações de Trump nas redes sociais aumenta significativamente após a declaração de Donald Trump de não descarregar suas participações.

Trump e figuras-chave do Trump Media & Technology Group, que possui a Truth Social, terão a liberdade de vender suas ações já na próxima semana, assim que o período de lock-up expirar.

Durante uma conferência de imprensa, Trump descartou qualquer rumor de venda de suas ações, dizendo: "Não, não estou vendendo. Eu amo isso."

Essas declarações levaram a um aumento de 25% no preço das ações da empresa na tarde de sexta-feira, o que provocou uma parada nas negociações devido à volatilidade. No final do dia, as ações tinham subido 19%.

Ao abordar os rumores sobre sua saída, Trump comentou: "Não, eu não estou saindo. Eles estão caindo porque pensam que eu vou embora, mas eu vou ficar."

De acordo com os registros regulatórios, o período de lock-up expirará em 19 de setembro, desde que o preço de fechamento das ações fique acima de $12. Isso permitiria que Trump vendesse suas ações. No entanto, especialistas alertam que vender uma grande parte de suas ações poderia potencialmente fazer o preço das ações cair.

Não está claro se Trump pretende vender uma pequena parcela da empresa também.

Como acionista majoritário, Trump detém 57% das ações ordinárias em Trump Media. Seus 114,75 milhões de ações foram avaliados em $1,8 bilhão com base no preço de fechamento do dia anterior.

O valor da Trump Media tem visto uma queda significativa nos últimos meses, principalmente devido às preocupações com a iminente expiração da restrição de lock-up e pesquisas indicando uma disputa acirrada para a presidência.

As ações atingiram níveis históricos de baixa esta semana após um desempenho menos do que impressionante de Trump no debate.

Apesar das garantias de Trump de que não vai vender suas ações, os investidores continuam interessados em potenciais oportunidades de negócios, o que leva à especulação sobre suas estratégias de investimento. Com o período de lock-up chegando ao fim, há uma grande chance de que as figuras-chave do Trump Media & Technology Group investam seus lucros de volta na empresa.

