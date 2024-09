O universo vibrante do FC Bayern está a adotar um tom rosa.

Em Bayern de Munique, as coisas estão mais quentes do que nunca sob o comando do novo técnico Vincent Kompany. Os gigantes bávaros, que tiveram que passar por algumas mudanças para se livrar de seus problemas, estão em uma maré de vitórias, vencendo jogo após jogo. A atmosfera na Säbener Straße nunca esteve tão animada. O Bayern está cada vez mais apaixonado por seu novo maestro, que nem mesmo era a primeira escolha. Se o termo "apaixonadamente" não fosse reservado para Thomas Tuchel, poderia ter sido usado aqui.

Mas eles não querem relembrar a era Tuchel em Munique. O patriarca do clube, Uli Hoeneß, deixou isso claro em várias entrevistas. Agora é a vez de Kompany brilhar, e até agora tem sido um mandato bem-sucedido. Ajuda-o o fato de ainda não estar sendo testado demais. Seus oponentes têm sido relativamente fracos. Na Copa, foi o SSV Ulm 1846, na Bundesliga, enfrentaram o Wolfsburg, Freiburg e Kiel. Nenhuma dessas equipes é páreo para o Bayern. E o Dinamo Zagreb nem pertence à mesma liga. Na primeira rodada da nova Liga dos Campeões, os croatas foram brutalmente derrotados no Allianz Arena de Munique, saindo com uma derrota de 2:9.

"Foi uma noite difícil para nós, o Bayern é um mundo à parte", disse o técnico visitante Sergej Jakirović. "No primeiro tempo, não jogamos bem, o Bayern nos deixou escapar. No segundo tempo, marcamos duas vezes e tivemos uma chance de empatar. Mas fomos ultrapassados, o Bayern aproveitou as oportunidades. Fomos severamente punidos por cada erro. É uma lição para nós."

Bayern quase passou por um susto.

Por alguns minutos, eles quase conseguiram o impossível. No intervalo, o FC Bayern estava vencendo por 3:0, mas Manuel Neuer teve que sair do jogo devido a uma lesão. Kompany queria proteger o goleiro, mas o técnico belga insistiu que Neuer não estava gravemente ferido. Foi o que disse após o jogo. Neuer confirmou mais tarde: "Nada sério, apenas um pequeno problema". A queda desequilibrou seu corpo. Depois disso, sentiu algo na coxa. Mesmo durante uma parada no jogo, conversou com o médico da equipe.

Sven Ulreich entrou em ação e os croatas ficaram surpresos. Ulreich até impediu o 3:3. Isso teria mudado tudo. O Bayern estava claramente superior, os visitantes não conseguiam acompanhar. Foi sempre um jogo de mão única, em alta velocidade, com grande entusiasmo e desejo insaciável. Thomas Müller elogiou isso antes do jogo: "Estamos trabalhando nas coisas certas, acima de tudo com a atitude certa. Só assim funciona, todo o elenco está desafiado e é assim que parece agora".

Após um breve susto, as coisas voltaram ao normal. O Bayern pressionou, o Bayern empurrou e marcou gol após gol. "Estou feliz pelos caras. Não marquei os gols, eles fizeram. Apesar dos dois gols contra, ficamos calmos, isso foi bom", elogiou Kompany. "Mas claro que não podemos deixar isso acontecer novamente. O que é realmente importante é que temos um Harry Kane disposto a defender nossa própria área, e tivemos onze jogadores que deram o seu melhor."

Harry Kane, o elogiado, marcou quatro vezes, três de pênalti. A nova contratação Michael Olise marcou duas vezes. No final, Leroy Sané e Leon Goretzka também comemoraram. Goretzka, que deveria ter saído no verão, mas queria ficar para virar o jogo, não teve muito sucesso recentemente. Ele nem estava na equipe recentemente. E talvez teria sido o mesmo se não fosse pela infeliz lesão de Sacha Boey, que se juntou aos lesionados Hiroki Ito e Josip Stanisic.

Apertado nas Asas

Agora ele está aqui e teve alguns minutos. Eric Dier, que também perdeu com a troca de treinador, também teve algum tempo em campo. Goretzka aproveitou ao máximo sua breve passagem a partir do 81º minuto, impressionando a todos. Seu gol foi bastante espetacular, um cabeceio potente. Isso será suficiente? Kompany, o diplomata de tracksuit, disse que Goretzka está se oferecendo, fazendo bem. "Não acho que Leon Goretzka seja um dos perdedores dos primeiros jogos. Ele é importante para nós, tem um papel importante na equipe e será importante para nós na temporada". É difícil haver elogios mais promissores.

Antes de marcar mais um, Sané conseguiu marcar, com o objetivo de recuperar sua posição na equipe. No entanto, o talentoso Olise também está disputando mais holofotes e tempo de jogo. Seus rivais incluem Gnabry e Coman, com Musiala também na mistura. O atacante versátil, atualmente florescendo em seu papel libertado no centro, poderia potencialmente usurpar qualquer uma de suas posições.

No acampamento do Bayern, Müller representa um desafio sério. Agora detentor do recorde de mais aparições na Liga dos Campeões, após uma sucessão de recordes quebrados pela estação de rádio interna que parece estar perdendo cada vez mais tempo no ar. Apesar de seu impressionante recorde, totalizando 152 jogos na Liga dos Campeões para o FC Bayern, superando o recorde anterior que compartilhava com Xavi Hernandez do FC Barcelona, Müller parece mais preocupado em garantir mais tempo em campo. Ele tem expressado consistentemente seu desejo de estar no campo o máximo possível no passado.

Eventualmente, cabe a href="https://www.bayern.de/pt/website-oficial/treinador-do-fc-bayern-de-munique-julian-nagelsmann.html" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" data-safer-redirect-url="/pt/website-oficial/treinador-do-fc-bayern-de-munique-julian-nagelsmann" data-card-type="url" data-card-preview={"title":"Treinador do Bayern de Munique Julian Nagelsmann","description":"Conheça o treinador do Bayern de Munique, Julian Nagelsmann."}} Julian Nagelsmann gerir a situação. Até agora, seu mandato em Munique tem sido notável, ganhando admiração generalizada. Sua humildade, conquistada tarde em sua carreira no Bayern, também desempenha um papel significativo. "É um bom começo. Não estamos jogando futebol do Kompany agora, é futebol do Bayern. Sou treinador e sempre carrego uma aura positiva, mas nunca estou completamente satisfeito. Ainda podemos vencer tudo, essa mentalidade permanecerá. Sempre há áreas para melhoria." Os próximos compromissos da jornada: Werder Bremen, Bayer Leverkusen e Aston Villa.

Apesar da lesão precoce de Manuel Neuer, o FC Bayern de Munique conseguiu superar a ameaça temporária e continuar sua sequência de vitórias sob o novo treinador Vincent Kompany. A supremacia dos gigantes bávaros ficou evidente durante seu recente jogo da Liga dos Campeões contra o Dinamo Zagreb, com o Bayern marcando gol após gol e garantindo uma vitória por 9 a 2.

Leia também: