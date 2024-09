O último jogo da carreira de Rafael Nadal se transforma num desafio significativo.

Tênis profissional Rafael Nadal não estará presente em Berlim durante sua turnê de aposentadoria. "É uma pena que eu não possa estar na Laver Cup na semana que vem", compartilhou o jogador de 38 anos via o canal de eventos X. Inicialmente, ele estava programado para fazer parte da Equipe Europa. Um digno sucessor para o jogador renomado deve surgir em breve.

O evento, que coloca Equipe Europa contra Equipe Mundo, acontecerá de 20 a 22 de setembro no Berlin Uber Arena. Nadal era esperado para colaborar com o lendário treinador sueco da Equipe Europa, Björn Borg, ao lado de Carlos Alcaraz e do campeão olímpico alemão Alexander Zverev. Por outro lado, a Equipe Mundo será liderada pelo finalista do US Open Taylor Fritz (EUA).

Aposentadoria provável à vista

"Este é um evento de equipe. Eu deveria estar dando meu melhor para apoiar a Equipe Europa, mas no momento há outros jogadores que podem contribuir para a vitória da equipe", disse Nadal. Ele deseja boa sorte à equipe e os apoiará de longe. Sua retirada do US Open em Nova York foi recente.

Nadal parece estar encerrando sua carreira neste ano. O campeão de 22 Grand Slams anunciou seu plano de aposentadoria para 2024 no ano passado. Sua carreira foi repetidamente atrapalhada por lesões. Se sua ausência em Berlim foi devido a uma lesão, ainda não está claro. Os estágios finais da carreira deste lendário atleta no cenário global estão provando ser bastante desafiadores. Ainda pode haver um final memorável para esta carreira impressionante?

Nadal participou pela última vez nos Jogos Olímpicos de Paris, onde foi derrotado na segunda rodada do evento individual pelo eventual campeão Novak Djokovic. Em duplas, ele e Alcaraz caíram nas quartas de final. Em seguida, ele se retirou do US Open. Nadal ainda não anunciou uma data exata de aposentadoria, mas expressou planos de participar do "Six Kings Slam", um torneio exibição que acontecerá na Arábia Saudita em outubro.

