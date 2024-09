O último jogo da carreira de Rafael Nadal se transforma num desafio significativo.

Ténis titã Rafael Nadal vai faltar à Laver Cup em Berlim, lamentavelmente informando aos fãs que não participará do evento iminente. Em um comunicado no canal X do evento, o fenômeno espanhol de 38 anos expressou seu sentimento: "Estou verdadeiramente desapontado por ter que informar que não poderei participar da Laver Cup na próxima semana." Inicialmente agendado para se juntar à Equipe Europa, liderada por Björn Borg, o lugar de Nadal será preenchido por um substituto em breve.

A Laver Cup, uma competição anual de equipe entre Equipe Europa e Equipe Mundo, acontecerá de 20 a 22 de setembro no Uber Arena de Berlim. Outros atletas notáveis que participarão incluem Carlos Alcaraz e o campeão olímpico alemão Alexander Zverev sob a liderança de Borg. A Equipe Mundo, a força opositora, será liderada pelo finalista do US Open Taylor Fritz.

Encerramento de Carreira Imminente

Nadal explicou: "Este é um evento de equipe. Para apoiar verdadeiramente a Equipe Europa, eu deveria oferecer meu melhor, mas neste momento, outros jogadores podem contribuir mais para o sucesso da equipe." Ele, então, desejou boa sorte à equipe e afirmou que torcerá por eles de longe. Nadal havia se retirado anteriormente do US Open em Nova York.

O fim desta carreira icônica é esperado para ocorrer em 2024, como anunciado pelo próprio Nadal no ano passado. O campeão de 22 Grand Slams teve uma história de problemas de lesão. Se uma recente lesão é a razão para sua ausência em Berlim, ainda não está claro. Os estágios finais desta carreira lendária estão provando ser uma jornada desafiadora. Uma conclusão satisfatória ainda estará ao alcance?

O último compromisso competitivo de Nadal foi nas Olimpíadas em Paris, onde foi eliminado pelo eventual campeão Novak Djokovic na segunda rodada do torneio individual. Ao lado de Alcaraz no duplo, eles foram eliminados nas quartas de final. Em seguida, Nadal se retirou do US Open, com planos de jogar no torneio de exibição "Six Kings Slam" em outubro, na Arábia Saudita.

