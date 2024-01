O último concerto ao ar livre de Bob Marley inspira uma nova camisola de futebol

No mais recente projeto progressivo do clube irlandês Bohemians, uma equipa detida por membros e sem fins lucrativos, o clube lançou uma camisola especial para comemorar o último concerto ao ar livre do ícone rastafári, que teve lugar no estádio do clube, Dalymount Park, em 6 de julho de 1980.

E 10% de todos os lucros da camisola serão utilizados para comprar equipamento desportivo e musical para pessoas em centros de asilo, em parceria com o Movement of Asylum Seekers in Ireland

O conceito surgiu na mente do Diretor de Operações do clube, Dan Lambert, que pretendia, em parte, prestar homenagem à história do clube - uma linha cronológica que, sendo o clube mais antigo de Dublin, remonta a 1890.

"Estamos sempre a tentar utilizar os recursos naturais do clube e um dos melhores recursos que temos é Dalymount e a história de Dalymount", disse Lambert à CNN Sport.

"Jogamos neste campo desde 1901 ... Zidane e Pelé e Van Basten e Ruud Guulit e George Best e Bobby Charlton, todos eles jogaram lá".

Mas foi a história musical do estádio e, em particular, o lendário concerto de Marley em 1980, que Lambert afirmou ser algo que captou a imaginação da comunidade local do clube em Phibsboro, na zona norte de Dublin.

"Temos muitos concertos no local e história da música. Sobretudo nos anos 70 e 80. Tivemos Thin Lizzy, Meatloaf e Status Quo, mas ninguém mais famoso do que Marley".

"O concerto de Marley é lendário em Phibsboro, uma vez que já não se realizam concertos em Dalymount, grandes concertos... Achei que seria fixe fazer uma camisola à volta disso, não só com a história da música mas também com as ligações do Bob ao futebol."

'Revolução na música'

De acordo com Lambert, o concerto teve uma ressonância especial para um membro específico da equipa do clube.

"Lynn O'Neill é funcionária do Bohs há 40 anos. Começou a trabalhar para o Bohs em 1982. Durante a maior parte desses anos, foi a nossa única funcionária fora da área do futebol.

Ontem, estávamos no escritório e ela disse: "Eu estive nesse concerto, tenho fotografias em casa".

"Ela trouxe algumas fotografias do palco, fotografias muito antigas. Há muitos deles, que sabem que frequentam o Bohs há anos, a falar do concerto."

Pat Egan era o promotor musical que tinha trazido alguns dos concertos mais famosos para o país naquela época, incluindo os Status Quo, Queen - e Marley.

Ele recordou o significado da visita de Marley não só para a comunidade local, mas para o país.

"Penso que Marley foi a primeira grande estrela internacional a vir à Irlanda para dar um espetáculo ao ar livre", disse Egan.

"Ninguém daquele calibre estava a liderar toda uma revolução na música... ele era mais do que uma figura do rock, estava a liderar uma revolução cultural."

Algumas das recordações de Egan do dia incluem ver alguns membros da equipa e a banda de Marley, os Wailers, a jogar futebol no campo antes da atuação.

"Fizeram a verificação do som de manhã cedo e depois começaram a jogar futebol, primeiro no relvado até o guarda florestal dizer que não se podia jogar à volta das balizas."

"Os Wailers estavam definitivamente a jogar futebol, tal como a equipa, o Bob pode ter estado nas linhas laterais", riu-se Egan.

Mas o que Egan recorda mais vividamente são as suas negociações para trazer o famoso compositor jamaicano para o país.

De acordo com Egan, Marley tinha apenas uma condição: os bilhetes tinham de ser acessíveis a toda a gente.

"Ele baixou o preço, eu queria cobrar dez libras de entrada. Eu estava a pagar-lhe muito dinheiro [pelo concerto] e ele disse não, dez libras é muito caro, vamos fazer sete libras [a moeda do país na altura] e ele baixou o preço em cerca de 20.000 dólares, se bem me lembro."

"Ele não queria que os fãs fossem sobrecarregados. Estava preocupado. Não queria que os fãs pagassem a mais, por isso concordou com um preço mais baixo", disse Egan.

Vivei para os outros e vivereis de novo

Essa generosidade de espírito é o que o CEO do Bohs, Lambert, também tinha em mente quando pensou na ideia da camisola.

Segundo ele, o facto de parte das receitas da venda das camisolas ser destinada a uma boa causa é um tributo perfeito à vida e ao legado de Marley.

É a razão, diz Lambert, para que os representantes e a família de Marley tenham aderido ao conceito.

"O facto de não termos fins lucrativos, de sermos uma cooperativa, de não haver qualquer possibilidade de lucro pessoal com o clube... é muito importante".

"Foi algo que fizemos questão de salientar [aos representantes de Marley] e deve ter sido bem recebido, obviamente, porque eles escolheram fazê-lo connosco."

Algumas das letras mais famosas da estrela do reggae eram "vive para ti e viverás em vão, vive para os outros e viverás de novo".

É uma mensagem que o Bohemians, enquanto clube, parece ter seguido como modelo nos últimos anos.

Fora do campo, a equipa tem levado a cabo uma série de iniciativas nos últimos anos para ajudar os mais necessitados e servir o bem maior.

No ano passado, o clube contratou o primeiro responsável pela justiça climática do futebol, num esforço para fazer face à crise climática.

Em 2020, o clube estabeleceu uma parceria com a Amnistia Internacional para a conceção de uma nova camisola com a imagem de uma família a fugir da guerra e a mensagem "Refugiados bem-vindos".

Todos os Natais, o clube também compra presentes para crianças que se encontram no sistema de asilo da Irlanda. Só no mês passado, o clube arrecadou mais de 100.000 euros (US$ 112.000) com essa iniciativa.

Lambert disse à CNN Sport que muitas das medidas tomadas pelo Bohs nos últimos anos apenas tornaram o clube mais forte como cooperativa.

"O nosso número de sócios, desde 1890 até cerca de 2017, andou sempre entre as 450 e as 500 pessoas... atualmente, o número de sócios é de pouco mais de 2.000 - principalmente pessoas locais", disse.

"A maior mudança é a perceção. Se andarmos pela zona com um top da Bohs, toda a gente sabe quem somos. As pessoas estão positivamente expostas a nós".

Ele atribui a resposta positiva do público a um desejo de comunidade numa sociedade cada vez mais comercializada, com o Bohemians aparentemente preenchendo um vazio.

"Um clube de futebol pode realmente funcionar como muitas dessas peças. Pode ser um sítio onde se vai e que tem valores fortes de que nos sentimos orgulhosos, onde nos podemos ligar e onde podemos ir com amigos ou avós entre gerações. Uma experiência partilhada quando essas coisas estão a tornar-se menos comuns".

"Não podemos garantir o que vai acontecer em campo, mas podemos garantir como agimos fora dele", acrescentou Lambert.

