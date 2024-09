O último CEO da Starbucks pretende reposicionar a Starbucks como um local de café principal.

O novo CEO da Starbucks, Brian Niccol, recentemente declarou em uma carta aos funcionários e clientes que deseja levar a Starbucks de volta às suas raízes originais como uma "casa de café comunitária" com assentos aconchegantes, design e uma clara separação entre serviços para levar e para sentar. Ele mencionou que há uma sensação compartilhada de estar se afastando do núcleo e está comprometido em melhorar a experiência dentro das lojas, fazendo com que os espaços reflitam os distintivos cheiros, sons e vistas da Starbucks.

Niccol, conhecido como o "especialista em restauração" na indústria de alimentos, teve sucesso em virar empresas como Chipotle e Taco Bell. Ele se torna o quarto CEO da Starbucks em apenas dois anos, assumindo a liderança durante um declínio nas vendas da Starbucks, com pressão tanto de funcionários quanto de investidores.

As vendas da Starbucks caíram por dois trimestres consecutivos. A frustração entre os clientes aumentou devido aos preços altos, ao tempo de espera para retirada de pedidos pelo aplicativo e às opções de comida pouco atraentes. A empresa, historicamente conhecida por suas práticas progressistas de emprego, também enfrentou protestos de sindicalização nas lojas devido à insatisfação dos funcionários com as condições de trabalho, salários e benefícios.

A Starbucks está se transformando em uma empresa baseada on-line, com pedidos pelo aplicativo e drive-thru representando mais de 70% de suas vendas nas aproximadamente 9.500 lojas operadas pela empresa nos EUA.

Em sua carta, Niccol compartilhou suas recentes visitas às lojas e conversas com funcionários e clientes. Ele reconheceu os problemas enfrentados por algumas lojas, especialmente nos EUA, onde os clientes podem sentir que é muito transacional, os menus podem ser excessivamente grandes, o produto é inconsistente, o tempo de espera é muito longo ou os entregues são caóticos.

Niccol expressou que a Starbucks vai se concentrar em empoderar os baristas, fornecendo-lhes os ferramentas e tempo necessários para criar bebidas excepcionais. Alguns funcionários têm reclamado sobre a sobrecarga de pedidos pelo aplicativo.

Niccol, de Newport Beach, Califórnia, recebeu críticas por não se mudar permanentemente para as instalações da Starbucks em Seattle e por usar um jato privado para viagens. A empresa confirmou que Niccol dividirá seu tempo entre as lojas da empresa, a sede em Seattle e interações com funcionários em todo o mundo.

Niccol visa revigorar o negócio da Starbucks, concentrando-se em seu conceito original como uma casa de café comunitária. Apesar de ser um especialista em virar empresas em dificuldades, a Starbucks ainda enfrenta desafios como vendas em queda, frustração dos clientes e protestos de sindicalização.

