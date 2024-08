- O tufão tem o Japão em aperto

Tempestade "Shanshan" mantém os cidadãos do Japão em alerta máximo devido às suas fortes chuvas e ventos. De acordo com a emissora nacional do Japão, a NHK, o número de mortos subiu para quatro, com pelo menos 96 pessoas feridas. Embora a tempestade tenha perdido força à medida que se deslocava para nordeste a partir de Kyushu, a principal ilha do sul, ela continuou a inundar grandes porções do país, causando enchentes e destruição, bem como sérios transtornos no trânsito.

A Agência Meteorológica continuou a aconselhar a população a ter cautela contra o aumento do risco de deslizamentos de terra e enchentes. Infelizmente, três mortes foram relatadas devido a um deslizamento de terra na prefeitura central de Aichi. Em Shikoku, a menor das ilhas principais do país, um homem de 80 anos morreu quando o telhado de sua residência desabou, segundo a NHK. A tempestade "Shanshan", sendo a décima da temporada, havia atingido a terra em Kyushu no dia anterior.

Com a tempestade ainda causando chuva, muitas áreas sofreram enchentes e mais danos. A chuva excessiva contribuiu para os riscos contínuos de deslizamentos de terra e enchentes.

