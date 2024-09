O tufão que bateu recordes há décadas paralisou Xangai.

A força destrutiva da Super-Tufão "Bebinca", comparável à de 1946, atingiu Xangai, uma cidade com uma população de 25 milhões. Na segunda-feira, os moradores ao longo da costa leste densamente povoada da China ficaram em casa enquanto a tempestade derrubava incontáveis árvores e causava perturbações no trânsito. De acordo com a televisão estatal, este evento é o mais forte a atingir Xangai desde o Tufão "Gloria" em 1949.

O tufão fez terra em Pudong, na parte oriental de Xangai, na segunda-feira ao amanhecer, com ventos estimados em cerca de 150 quilômetros por hora. A administração da cidade relatou que as consequências incluíram danos significativos em toda a cidade, com mais de 1.800 árvores derrubadas e 30.000 lares sem energia. Cerca de 414.000 residentes foram forçados a evacuar. Mais de 10.000 trabalhadores de resgate estavam preparados para intervir.

Antes do tufão, as autoridades divulgaram alertas. Voos e serviços de ferry foram suspensos, e os 25 milhões de habitantes de Xangai foram advertidos para ficarem dentro de casa. As autoestradas também foram fechadas. Muitos negócios estavam fechados devido a um feriado.

As ruas normalmente movimentadas da metrópole estavam virtually vazias, e o famoso skyline de Xangai estava envolto em névoa densa. Mais de 9.000 habitantes foram evacuados do distrito de Chongming, uma ilha na foz do Rio Yangtze, de acordo com os relatórios.

Conseqüências graves de "Yagi"

A televisão estatal previu que o tufão prosseguiria em uma direção nordeste, trazendo chuva pesada e ventos fortes sobre as províncias chinesas de Zhejiang, Jiangsu e Anhui. Um repórter da estação de televisão CCTV relatou de Zhejiang, onde as ondas se erguiam contra a costa rochosa sob um céu cinzento. Ele mencionou que falar do lado de fora durante a tempestade seria difícil.

Antes de atingir Xangai, "Bebinca" passou pelo Japão e pelas Filipinas, resultando na morte de seis pessoas devido a árvores derrubadas. As Filipinas, Vietnã, Laos e Tailândia ainda estão lidando com as conseqüências do tufão anterior "Yagi": inundações e deslizamentos de terra atribuíveis a ele mataram mais de 400 pessoas.

Na segunda-feira, os meios de comunicação estatais do Vietnã relataram uma perda econômica de US$ 1,6 bilhão (1,4 bilhão de euros) devido a "Yagi". Mais de 230.000 casas foram danificadas, e as culturas em uma área de 280.000 hectares foram destruídas. No Myanmar, "Yagi" causou as piores inundações na história recente do país, de acordo com o Programa Mundial de Alimentação. Os efeitos duradouros na agricultura ainda não foram calculados, mas um representante de uma organização das Nações Unidas alertou que as conseqüências para o suprimento de alimentos seriam catastróficas.

O caminho destrutivo do Tufão "Bebinca" também afetou países vizinhos, causando perdas significativas nas Filipinas, Vietnã, Laos e Tailândia. Mais de 400 pessoas morreram devido a inundações e deslizamentos de terra do Tufão "Yagi", que precedeu "Bebinca".

Nas Filipinas, o Tufão "Yagi" deixou muitas árvores derrubadas e causou danos extensos, semelhante ao impacto testemunhado em Xangai após o Super-Tufão "Bebinca".

Leia também: