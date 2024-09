O triunfo de Ulm é envolto em preocupação, e o destino entrega uma resolução significativa, que chega tarde.

Iniciando a 7ª rodada da 2ª Bundesliga, o Fortuna Düsseldorf garante uma vitória crucial. Assim como na semana anterior, os líderes do campeonato garantem uma vitória decisiva nos minutos finais do jogo. Em uma luta contra a degolação, o promovido Ulm arranca três pontos - mas sofre uma grande surpresa.

Greuther Fürth vs Fortuna Düsseldorf 1:2 (1:1)

O Fortuna Düsseldorf pôs fim à sua sequência de derrotas fora de casa contra a SpVgg Greuther Fürth e momentaneamente reforçou sua posição no topo da 2ª Bundesliga. Com Daniel Thioune no comando, a equipe permaneceu invicta fora de casa, garantindo uma vitória por 2-1 (1:1) com um pênalti nos acréscimos.

O Düsseldorf pôs fim a uma série de oito derrotas consecutivas em Fürth. Os desafiantes Karlsruhe SC, 1. FC Magdeburg e SC Paderborn também seguiram o exemplo na 7ª rodada.

Isak Johannesson (90.+1) converteu o pênalti decisivo em circunstâncias questionáveis. Anteriormente, Giovanni Haag (43.) havia dado a vantagem ao Düsseldorf, mas um erro defensivo permitiu que Dennis Srbeny (45.) empatasse. Logo em seguida, o diretor esportivo do Fürth, Rachid Azzouzi, recebeu cartão amarelo e vermelho por protestar contra uma decisão de falta.

O Düsseldorf começou o jogo com confiança. David Kownacki (16.) e Jona Niemiec (26.) desperdiçaram oportunidades iniciais, enquanto o Fürth também teve suas chances com Noel Futkeu (37.) e Branimir Hrgota (40.). Haag e Srbeny trocaram gols antes do intervalo.

No segundo tempo, as equipes geralmente se neutralizaram até que Nicolas Gavory (72.) perdeu uma chance de ouro para fazer 2-1 para o Düsseldorf. Gavory conseguiu superar o goleiro do Fürth, Nahuel Noll, mas perdeu um gol aberto. Assim como na vitória no dérbi contra o 1. FC Köln, o Düsseldorf comemorou um gol nos acréscimos.

SSV Ulm vs Eintracht Braunschweig 3:1 (2:0)

O promovido SSV Ulm marcou sua segunda vitória consecutiva com uma vitória por 3-1 (2:0) sobre o Eintracht Braunschweig, ganhando algum espaço na parte inferior da tabela. No entanto, o alívio foi temperado pela preocupação com o goleiro titular Christian Ortag, que sofreu uma grave lesão e teve que ser carregado para fora de campo.

Romario Rösch (14.) abriu o placar após uma falha na cobrança de escanteio do Braunschweig, e Maurice Krattenmacher fez 2-0 contra a defesa mais fraca do campeonato no 39º minuto. Logo após o intervalo, Sven Köhler (50.) do Braunschweig foi expulso por várias faltas. Levente Szabo (76.) marcou um gol de consolação para os visitantes, mas Felix Higl (84.) converteu um pênalti para fazer 3-1.

Ambas as equipes comemoraram suas primeiras vitórias da temporada na semana anterior. A vitória do Ulm foi particularmente significativa: com a vitória fora de casa por 3-1 contra o SV Elversberg, os Ulmer marcaram uma vitória na 2ª Bundesliga pela primeira vez em 23 anos.

O jogo entre o recém-promovido e o Braunschweig ameaçado de rebaixamento da temporada passada começou com muitos erros. O Ulm marcou com seu primeiro chute em direção ao gol. Krattenmacher deu um chute rasteiro na linha de gol, onde a bola desviou em um defensor e entrou no gol vazio, onde Rösch completou o gol. Depois disso, a ação foi escassa até que os anfitriões marcaram um gol de contra-ataque bem executado.

Um ponto negativo para o Ulm no segundo tempo foi a saída do goleiro do SSV, Christian Ortag, em uma maca após colidir com um cruzamento e possivelmente ter sofrido uma lesão no pescoço. Ele foi substituído por Niclas Thiede, que fez sua estreia na 2ª divisão. O jogo foi estendido por três minutos de acréscimo devido à longa parada, mas após o terceiro gol do Ulm, o Braunschweig não tinha muito a oferecer.

