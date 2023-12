O Tribunal Europeu confirma a inclusão do bilionário Roman Abramovich na lista de sanções da UE

No seu acórdão, o Tribunal Geral do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) negou provimento ao recurso interposto por Abramovich "mantendo assim as medidas restritivas tomadas contra ele".

Em maio de 2022, Abramovich interpôs um processo contra a UE com o objetivo de anular a sua inclusão na lista de sanções, segundo documentos do TJUE.

Abramovich alegou que houve "erro manifesto" na avaliação da União Europeia e a decisão de incluí-lo na lista é uma "violação dos direitos fundamentais" e "interferência injustificada" dos seus direitos fundamentais consagrados na legislação da UE.

No acórdão de quarta-feira, o TJUE explicou que, tendo em conta o papel de Abramovich como principal acionista do gigante russo da siderurgia e da indústria mineira Evaraz, a UE "não cometeu de facto um erro de apreciação ao decidir incluir e manter o nome de Abramovich" na lista de sanções.

O sector russo e mineiro "constitui uma fonte substancial de receitas para o Governo russo", sublinhou o TJUE.

O tribunal com sede no Luxemburgo concluiu que a inclusão de Abramovich na lista de sanções "não constitui uma infração injustificada e desproporcionada dos seus direitos fundamentais".

'Longos e estreitos laços com Vladimir Putin'

Abramovich também pediu uma indemnização de 1 milhão de euros (US $ 1,1 milhão) a ser paga a uma fundação de caridade por danos à sua reputação.

Na quarta-feira, o TJUE disse que Abramovich não conseguiu demonstrar que a sua inclusão na lista de sanções era ilegal e "o seu pedido de indemnização também é indeferido".

A CNN entrou em contacto com Abramovich para comentar o assunto.

Abramovich foi colocado na lista de sanções da UE juntamente com funcionários russos, incluindo o presidente do país, Vladimir Putin, líderes empresariais proeminentes e oligarcas em março de 2022, logo após o início do conflito.

A União Europeia disse que Abramovich "tem laços longos e estreitos com Vladimir Putin" e "teve acesso privilegiado ao presidente e manteve relações muito boas com ele".

Esta ligação, segundo a UE, permitiu ao magnata "manter a sua riqueza considerável".

"Por conseguinte, tem beneficiado dos decisores russos responsáveis pela anexação da Crimeia ou pela desestabilização da Ucrânia", afirmou a UE.

A UE também alegou que, como "um dos principais empresários russos", Abramovich forneceu "uma fonte substancial de receita ao governo da Federação Russa".

Até à data, quase 1.800 pessoas e entidades foram colocadas na lista de sanções da UE e estão sujeitas a restrições de viagem e congelamento de bens.

"Todas as vítimas da guerra na Ucrânia

Em março de 2022, Abramovich anunciou que ia vender o Chelsea e que tinha "dado instruções à minha equipa para criar uma fundação de caridade onde todos os lucros líquidos da venda serão doados", acrescentando que "a fundação será para benefício de todas as vítimas da guerra na Ucrânia".

Em maio passado, num negócio de 5 mil milhões de dólares, o Chelsea foi vendido a um grupo de proprietários liderado por Todd Boehly, dos quais 3,08 mil milhões seriam doados à causa de caridade de Abramovich.

Na semana passada, o ministro britânico da Europa, Leo Docherty, disse numa audição de uma comissão parlamentar que "o produto da venda está congelado numa conta bancária do Reino Unido" e que o governo estava "agora a passar por um processo de criação de uma fundação por peritos independentes para gerir o dinheiro".

"A principal diferença entre o Governo e aqueles que estiveram envolvidos" na criação da fundação, "é se os fundos são utilizados dentro da Ucrânia ou para os ucranianos fora da Ucrânia", disse Docherty na audiência.

Docherty acrescentou que o governo britânico quer "que este dinheiro seja aplicado o mais rapidamente possível em benefício dos ucranianos dentro da Ucrânia".

Abramovich também consta da lista de sanções do Reino Unido.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com