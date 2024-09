O treinador Flick busca o próximo triunfo com o Barcelona.

O ex-treinador nacional Hansi Flick está a causar sensação financeira no Barcelona. No seu quinto jogo, ele marca a sua quinta vitória. Alguém será capaz de deter os catalães? A situação parece muito diferente para os profissionais alemães Hummels e Gosens na Itália. Em Inglaterra, um jogador da seleção alemã está a comemorar vitórias.

O FC Barcelona, o guarda-redes estrela Marc-André ter Stegen e o ex-treinador nacional Hansi Flick estão a dominar com vitória após vitória no campeonato de futebol da Espanha. Liderados pelo Lamine Yamal, que marcou dois gols, o Barcelona derrotou o FC Girona por 4 a 1 (2 a 0) e manteve a liderança da tabela com 15 pontos após cinco rodadas.

O jovem talento Yamal, que encantou os espectadores com a sua performance na vitória do campeonato da Espanha, marcou aos 30 e 37 minutos. Dani Olmo, que veio do RB Leipzig, e o meio-campista Pedri marcaram mais gols no segundo tempo. O único gol do Girona foi marcado por Cristhian Stuani (80.).

No seu 100º jogo competitivo pelos catalães, Robert Lewandowski (antigo do Dortmund e do Bayern) não marcou antes do intervalo. O Barcelona já havia vencido por 7 a 0 contra o Real Valladolid no seu segundo jogo, e o primeiro jogo do Barcelona na nova temporada da Liga dos Campeões será contra o AS Monaco na próxima quinta-feira.

Hummels espera ansiosamente pela sua estreia

No entanto, o duo de internacionais alemães não teve tanto sucesso na Itália. Mats Hummels espera pela sua estreia pelo AS Roma e não teve sorte como reserva. O jogador de 35 anos assistiu do banco enquanto a Roma sofria o gol de empate aos 6 minutos do acréscimo, empatando em 1 a 1 com o CFC Genoa e sem vitória após quatro jogos.

O ex-jogador do Union Robin Gosens também passou por momentos difíceis no seu segundo jogo pelo AC Florença. A Florença perdeu por 2 a 3 para o Atalanta Bergamo, que venceu a Liga Europa, com Roma e Florença ainda procurando a primeira vitória da temporada. Gosens marcou o gol de empate na sua estreia contra o Monza. No primeiro tempo selvagem em Bergamo, a Florença liderava por 2 a 1. No entanto, um rápido double strike pouco antes do intervalo deu à Atalanta a vantagem, com Ademola Lookman (45 + 1) marcando o gol vencedor, que quase destruiu sozinho o Bayer Leverkusen na final da Liga Europa com três gols.

Enquanto Hummels ficou no banco durante todo o jogo, o seu novo clube parecia estar a caminho da vitória por muito tempo. A nova contratação Artem Dovbyk (37.) do FC Girona marcou o seu primeiro gol pela Roma, com a Roma perdendo por 30,5 milhões de euros. O jogo ficou caótico nos minutos finais. Primeiro, o técnico da Roma, Daniele De Rossi, foi expulso com cartão amarelo vermelho (90 + 5), e depois Kevin De Winter empatou para o Genoa. Como resultado, a Roma agora fica muito atrás das suas próprias expectativas.

Hummels deixou o Borussia Dortmund no final da temporada passada e assinou um contrato de um ano na capital italiana na semana seguinte. No próximo domingo, Hummels terá a oportunidade de fazer a sua estreia pela Roma contra o Udinese Calcio, tornando-se o sétimo jogador alemão na Série A.

Kai Havertz vence no North London Derby

Por outro lado, o jogador nacional Kai Havertz e o Arsenal podem comemorar a sua vitória. Eles conseguiram vencer novamente o Tottenham Hotspur no North London Derby e mantiveram a sua posição na Premier League, atrás do Manchester City. O Arsenal venceu por 1 a 0 (0 a 0) e garantiu a sua terceira vitória consecutiva no estádio do Tottenham. No 196º

