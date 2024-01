O treinador dos White Sox diz que Josh Donaldson, dos Yankees, fez um comentário racista a Tim Anderson

"Ele fez um comentário racista e isso é tudo o que vou dizer", disse La Russa aos repórteres após o jogo, acrescentando que a acusação é "tão forte quanto possível".

La Russa não entrou em detalhes sobre o que foi dito, mas Anderson, de 28 anos, que jogou todas as suas sete temporadas na Liga Principal de Beisebol (MLB) em Chicago, disse que Anderson o chamou de "Jackie" [Robinson] de forma desrespeitosa.

"Ele estava a tentar chamar-me Jackie Robinson, tipo 'O que se passa, Jackie? disse Anderson após o jogo. "Eu não jogo assim. Não estava a incomodar ninguém hoje, mas ele fez o comentário e foi desrespeitoso. Acho que não era necessário. Foi desnecessário."

Jackie Robinson foi o primeiro jogador negro nas ligas principais.

Na quinta entrada, as bancadas de ambas as equipas foram esvaziadas depois de um confronto verbal entre Donaldson e o apanhador dos White Sox, Yasmani Grandal, no home plate.

Donaldson pareceu apontar para Anderson, que estava a jogar no campo, e ambos os bancos saíram. Anderson teve de ser imobilizado por colegas de equipa. Ambas as equipas receberam avisos, mas ninguém foi expulso do jogo.

Anderson disse que não foi a primeira vez que Donaldson fez o comentário para ele durante o jogo. "Aconteceu na primeira vez - a primeira vez que ele entrou no jogo - e eu poupei-o dessa vez. Depois voltou a acontecer, e foi simplesmente desnecessário. Não precisamos de jogar assim", disse Anderson.

Quando perguntado se concordava com a afirmação de La Russa de que o comentário era racista, Anderson concordou, dizendo: "Na mesma linha, sim".

Donaldson, após o jogo, admitiu ter chamado Anderson de "Jackie", mas negou qualquer intenção racista com o comentário.

"Não estamos a tentar começar nenhuma rixa ou algo do género", disse Donaldson aos jornalistas após o jogo. "Obviamente, ele considerou que era desrespeitoso e olha, se ele fez, peço desculpas porque não era isso que eu estava tentando fazer por qualquer assunto."

Donaldson acrescentou que iria abordar a situação com Anderson, mas não tinha certeza de como Anderson estaria "disposto" a fazer isso.

Donaldson afirmou que tinha sido uma piada entre os dois, e disse que eles haviam brincado sobre isso anteriormente após a entrevista de Anderson em 2019 com a Sports Illustrated, onde ele se chamou de "Jackie Robinson de hoje".

"Eu meio que me sinto como o Jackie Robinson de hoje", disse Anderson em 2019, enquanto dizia que queria trazer "diversão" de volta ao beisebol. "Isso é enorme para dizer. Mas é legal, cara, porque ele mudou o jogo, e eu sinto que estou chegando a um ponto em que preciso mudar o jogo."

A MLB está a investigar o assunto e está a falar com todas as partes envolvidas, disse à CNN uma fonte com conhecimento da situação.

Há uma história recente entre Anderson e Donaldson. Num jogo entre os Yankees e os White Sox, no fim de semana passado, os dois jogadores colidiram numa tentativa de marcação de pickoff na terceira base e Anderson não gostou da marcação de Donaldson.

A CNN entrou em contacto com os White Sox e os Yankees para obter mais comentários.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com