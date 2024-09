O treinador dos Raiders de Las Vegas propõe aconselhar Tua Tagovailoa a se aposentar após o seu mais recente incidente de concussão.

Na última quinta-feira, durante a derrota de 31-10 contra o Buffalo Bills, Tagovailoa precisou deixar o campo no terceiro quarto após uma colisão na cabeça enquanto tentava uma tackle para uma primeira descida, iniciada pelo safety dos Bills, Damar Hamlin.

No Hard Rock Stadium em Miami Gardens, o jogador de 26 anos ficou imóvel no chão e recebeu atendimento dos médicos do Dolphins. Tagovailoa acabou saindo do campo sob seus próprios pés, entregando o capacete para o quarterback reserva Skylar Thompson.

Em seguida, o técnico dos Raiders, Josh Pierce, aconselhou Tagovailoa a se aposentar do futebol.

“Eu aconselharia ele a pendurar as chuteiras, não vale a pena”, disse Pierce aos repórteres na sexta-feira. “Não vale a pena participar do jogo - eu nunca vi algo assim acontecer três vezes antes. É assustador. Você pode ver o alarme no rosto dos jogadores no campo, e todos se apressam para ajudar Tua.”

Tagovailoa já havia sofrido uma série de concussões, tendo várias instâncias durante a temporada de 2022. Em 2023, ele confessou que estava considerando abandonar o futebol por um tempo devido a esses problemas neurológicos persistentes.

“Eu simplesmente acho que, em algum ponto, ele viverá mais do que sua carreira no futebol”, continuou Pierce. “Cuide da sua família.”

O técnico dos Miami Dolphins, Mike McDaniel, enfatizou a recuperação de Tagovailoa acima do futuro da equipe após o incidente.

“O que importa mais é que ele se recupere todos os dias”, compartilhou McDaniel com os repórteres durante uma videoconferência na sexta-feira. “A melhor maneira que eu posso contribuir para isso é não especulando sobre as repercussões do futebol.”

McDaniel descartou rapidamente as perguntas sobre Tagovailoa considerar a aposentadoria.

“Explorar esse assunto seria extremamente inadequado da minha parte”, respondeu McDaniel. “Você está falando da carreira dele, não é? É a carreira dele que lhe pertence.”

“Tua é a figura central desta situação”, reiterou McDaniel mais tarde. “Seus pensamentos, sentimentos e ambições sobre sua vida e carreira, em conjunto com especialistas em neurociência, têm peso sobre essas decisões.”

Apesar das preocupações com a saúde, Tagovailoa expressou seu amor pelo esporte e sua vontade de continuar jogando, citando a utilidade e a emoção que lhe traz.

A NFL está atualmente revisando os incidentes envolvendo os concussões de Tagovailoa para garantir a segurança de todos os jogadores em eventos esportivos futuros.

