O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, ataca o Manchester United após uma derrota frustrante

O alemão ficou frustrado depois de a sua equipa ter visto dois recursos de penálti recusados enquanto o Liverpool procurava um empate para anular a finalização genial de Danny Ings no segundo minuto do jogo.

O avançado Sadio Mane foi aparentemente derrubado por Kyle Walker-Peters na segunda parte e o defesa Jack Stephens manipulou a bola ao bloquear um remate, mas nem o árbitro nem o VAR assinalaram a grande penalidade.

A derrota significa que o Liverpool pode agora ser ultrapassado pelo Manchester United e pelo Manchester City no topo da tabela da Premier League, se ambas as equipas vencerem os seus jogos em atraso. O United desloca-se ao terreno do atual campeão a 19 de janeiro, num jogo que é sempre uma rivalidade amarga.

Após o jogo, Klopp, frustrado, comparou o registo de penalidades da sua equipa com o do Manchester United, que venceu o jogo anterior depois de marcar um penalti controverso.

"Não podemos mudar. Ouvi dizer que o Manchester United marcou mais penáltis em dois anos do que eu em cinco anos e meio. Não faço ideia se a culpa é minha ou como é que isso pode acontecer", disse Klopp na conferência de imprensa após o jogo.

"Mas isso não é desculpa para o desempenho. Não o podemos mudar, temos de respeitar as decisões. Mas podemos mudar o nosso desempenho. Esse é o nosso foco agora."

Embora os seus comentários não sejam fundamentados, o United recebeu 32 penáltis desde o início da época 2018/19, em comparação com os 17 do Liverpool.

No entanto, o Manchester United (6) só recebeu mais um penálti do que o Liverpool no campeonato esta época e ambas as equipas marcaram a mesma quantidade (5).

Lágrimas de alegria

Apesar de ter dominado a posse de bola durante grande parte do jogo, a série sem vitórias do Liverpool já vai em três jogos e a equipa de Klopp parece estar a perder a sua vantagem clínica.

O habitualmente devastador trio de frente formado por Mané, Mohamed Salah e Roberto Firmino não teve ritmo de jogo contra o Southampton, já que os anfitriões conseguiram apenas um remate à baliza.

"Estes são os nossos problemas", acrescentou Klopp. "Estamos preocupados com isso, mas os problemas do futebol resolvem-se com futebol e é nisso que estamos a trabalhar."

"Sabemos da situação. Não somos tolos e temos de mostrar uma reação."

Apesar de o Liverpool ter dominado grande parte da posse de bola na segunda parte, o Southampton mereceu a vitória.

O treinador Ralph Hasenhuttl caiu de joelhos e derramou lágrimas de alegria após o apito final que garantiu três pontos muito importantes para a equipa da costa sul.

"Fiquei com lágrimas nos olhos por causa do vento!", brincou Hasenhuttl com a BBC Sport depois do jogo.

"Quando vemos os nossos rapazes a lutar com tudo o que têm, fico muito orgulhoso. É preciso fazer o jogo perfeito contra o Liverpool e acho que foi isso que fizemos".

