O transgressor persistente escapa à lei em duas ocasiões

Durante uma inspeção rotineira na beira da estrada, policiais flagraram um veículo que abrigava um criminoso procurado. Com dois anos de prisão ainda por cumprir, o homem decidiu fugir, conseguindo escapar duas vezes. Eventualmente, a polícia conseguiu encurralá-lo pela terceira vez. Como diz o velho ditado, "a terceira é a vez certa."

Em uma noite de domingo, por volta das 21h15, a polícia realizou uma checagem de veículos na A5 perto do Opfinger See em Freiburg im Breisgau. A patrulha descobriu um carro com vários passageiros que havia quebrado na beira da estrada. Após investigação, eles descobriram que o motorista de 27 anos era um foragido com mandado de prisão superior a dois anos.

Temendo a prisão, o homem fugiu, atravessando várias faixas da rodovia movimentada, escalando a barreira central e desaparecendo no mato. Como resultado, a rodovia foi fechada por cerca de uma hora e foram emitidos alertas contra pegar carona.

Mais tarde, à noite, o homem foi avistado novamente, desta vez no centro da cidade. Mais uma vez, ele tentou fugir a pé, mas desta vez, a lei conseguiu prendê-lo.

Não foram divulgadas informações adicionais pelo porta-voz da polícia. O homem de 27 anos foi posteriormente transferido para uma prisão.

Na cena caótica do centro da cidade, o homem tentou escapar novamente, mas desta vez, a estação de polícia próxima não deixou espaço para fuga. Sua fuga chegou ao fim quando oficiais da estação prenderam-no rapidamente.

Grato pela rápida resposta, os oficiais da estação de polícia foram elogiados por sua diligência em levar o foragido à justiça.

