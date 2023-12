O trabalho de sonho de Stiliyan Petrov foi interrompido por um cancro; agora quer ajudar as estrelas do futebol a planear o futuro

E quando uma carreira chega ao seu inevitável fim, muitos jogadores têm de se reinventar.

É por isso que o ex-internacional búlgaro Stiliyan Petrov, juntamente com outros ex-jogadores, como Gaizka Mendieta, Emile Heskey e Michael Johnson, formou a Player 4 Player, uma organização que trabalha com jogadores para ajudá-los a tomar decisões informadas sobre o seu futuro.

Petrov, antigo capitão do Aston Villa, fala com incredulidade à CNN Sport sobre os jogadores que perguntavam quando seria o próximo dia de pagamento.

"Costumava ter colegas de equipa que falavam comigo antes de recebermos o salário e a minha pergunta era: 'Vocês ganham uma grande quantia de dinheiro todos os meses, todas as semanas... Porque é que precisam de saber quando é que recebem?

"Eles respondem: 'Oh, tudo o que recebo, deito-o abaixo. Tenho uma hipoteca, prestações, carro, tenho a minha namorada'. Então, no final da conversa, eu disse: 'O que é que estás realmente a pôr de lado?'".

Petrov diz que a sua própria educação financeira veio de colegas de equipa e amigos. Ele diz que há jogadores que, apesar de ganharem "quantias incríveis de dinheiro", agora têm de "ir mendigar trabalho".

Segundo Petrov, quando era jogador, os consultores financeiros "entravam e saíam do campo de treinos".

Havia "muita gente que prometia tanto, mas nunca cumpria", diz.

Mas quando se é jovem e se ganha bom dinheiro, por vezes é difícil detetar potenciais maus investimentos.

"É preciso ser muito, muito cauteloso e ainda muito jovem", adverte Simon Barker, diretor executivo adjunto da Associação de Jogadores de Futebol e ex-jogador do Queens Park Rangers, da Premier League.

"Às vezes, na vida, é preciso passar por problemas para realmente entender e aprender. E, infelizmente, é isso que acontece na vida", acrescenta Barker.

Reviravoltas infelizes do destino

No início de 2012, quando estava a negociar um novo contrato com o Aston Villa, Petrov foi diagnosticado com leucemia aguda e a sua carreira foi inesperadamente interrompida.

Embora estivesse financeiramente seguro, Petrov não estava psicologicamente preparado para aceitar o fim da sua carreira.

"Tudo desapareceu", disse ele, falando sobre a sua doença. "Não estava pronto, não estava preparado. Fisicamente, mentalmente é muito difícil... Não tive tempo para me instalar, para pensar no que vou fazer a seguir. Só tinha de lutar pela minha vida, por isso, para mim, tornou-se ainda mais difícil.

Petrov foi submetido a dois tratamentos intensivos de quimioterapia ao longo de três anos, o que lhe fez pagar o preço.

"Não estava em condições de voltar ao trabalho, não estava em condições de estudar... de fazer qualquer tipo de actividades energéticas porque não estava em condições.

"Tive de passar cerca de seis, sete anos para ter a certeza de que voltaria a ser quem queria ser, o que queria alcançar."

Segundo Petrov, quando os jogadores estão a gostar de jogar e estão no centro das atenções, muitas vezes ignoram os sinais de que as suas carreiras estão a chegar ao fim.

"Temos o ego, toda a gente a falar de nós. Temos a atenção, toda a gente nos pressiona, temos a adrenalina, temos um objetivo", diz Petrov.

De acordo com as estatísticas do sindicato mundial de jogadores FIFPro, 72% dos futebolistas profissionais não têm formação académica superior ao ensino secundário e apenas 14% concluíram uma formação profissional. Apenas 12% têm um diploma universitário.

Num desporto em que a duração média dos contratos é de apenas 22 a 23 meses, os defensores dizem que os futebolistas deveriam pensar mais no que podem fazer fora do jogo.

Há oportunidades a explorar após o fim da carreira de um jogador, diz Petrov.

"Temos grandes competências transferíveis que muitas outras indústrias estão a procurar nos antigos atletas - com a sua liderança, comunicação, vontade, ética de trabalho. Isto é algo em que muitos jogadores não pensam", afirma Petrov.

A PFA Charity concedeu financiamento para formação contínua a 1397 indivíduos no ano civil de 2019-20, muitas vezes sob a forma de subsídios e bolsas de estudo para ajudar a formar profissionais mais jovens para mais tarde na sua carreira.

Para Barker, a reforma do futebol foi quase perfeita, uma vez que passou a trabalhar na PFA, onde tem estado desde então. O seu trabalho inclui falar com os actuais jogadores sobre a reconversão para uma segunda carreira.

"A transição é um grande problema, especialmente nos primeiros dois anos", afirma. "E os que parecem transitar melhor para uma segunda carreira são aqueles que se colocaram numa posição em que estão prontos para isso, por isso fizeram cursos."

As carreiras no futebol são curtas - entre 10 e 15 anos, se fores um dos sortudos. O sonho de infância de Petrov era tornar-se um jogador de futebol ao mais alto nível, mas ele ainda anseia por mais.

"Eu queria aprender", diz ele desafiadoramente. "Queria dar-me a oportunidade de ser alguém, de ser alguma coisa em algum momento."

