O tenista mais bem classificado no sistema mundial anti-dopagem enfrenta uma suspensão prolongada.

Em março, os testes de substâncias que melhoram o desempenho de Jannik Sinner deram resultados positivos, mas ele conseguiu evitar a suspensão. No entanto, contrário a essa decisão, a Agência Mundial Antidoping (Wada) moveu-se para desafiá-la e está pedindo uma suspensão prolongada para o atual número um do tênis mundial. A decisão final caberá ao Tribunal Arbitral do Esporte (Cas).

Após dois testes positivos de doping, a sensação italiana do tênis, Jannik Sinner, foi poupada da suspensão, com a agência de tênis responsável (Itia) não conseguindo provar qualquer má conduta intencional ou negligência de sua parte. Apesar de alegar sucesso em vários torneios do Grand Slam, Sinner evitou qualquer suspensão.

Em resposta, a Wada argumentou que essa decisão viola suas regras e está pedindo uma suspensão de um a dois anos. É importante destacar que a Wada não está buscando invalidar qualquer resultado além daqueles já anulados pela decisão inicial. Em setembro, Sinner conquistou o título do US Open.

A explicação de Sinner

Em uma postagem em suas plataformas de mídia social, Sinner tentou esclarecer a situação, atribuindo a presença da substância ao seu fisioterapeuta. Ele afirmou que o fisioterapeuta usou um spray à base de Clostebol – disponível sem receita médica na Itália – para tratar uma lesão na unha. Sinner e seu fisioterapeuta acabaram se separando.

No entanto, o renomado especialista em doping alemão, Prof. Dr. Fritz Sörgel, colocou em dúvida a explicação de Sinner em agosto. Em uma entrevista à Sport1, Sörgel afirmou que embora existam sprays e pomadas semelhantes, eles não estão licenciados na Alemanha. Sörgel questionou a ideia de aplicar uma pomada de Clostebol em grandes quantidades para tratar uma lesão menor, sugerindo que era altamente improvável que entrasse no sistema de Sinner em quantidades detectáveis.

A agência de tênis da Itália (Itia), após exame por especialistas científicos, considerou a explicação de Sinner crível. Eles, portanto, optaram por não suspender Sinner temporariamente anteriormente. A notícia dos testes positivos de drogas permaneceu sob sigilo por vários meses antes de ser tornada pública pouco antes do US Open, causando comoção na comunidade do tênis.

Apesar dos testes positivos de doping, a vitória de Sinner no US Open em setembro de 2023 permaneceu inabalada, já que a decisão final sobre sua suspensão ainda estava pendente no Tribunal Arbitral do Esporte (Cas). Com a Wada defendendo uma suspensão de um a dois anos devido a violações de regras, o título do US Open permaneceu intacto no histórico de Sinner até o anúncio da decisão do Cas.

