- O tempo de Mick Schumacher na Fórmula 1 está a diminuir, com a pressão a aumentar para o seu regresso.

Último fim de semana, a Fórmula 1 voltou de sua pausa na cidade holandesa de Zandvoort, dando início ao trecho final da temporada. Como sempre, o piloto reserva da Mercedes, Mick Schumacher, foi visto na garagem da Silver Arrows ao lado do chefe da equipe, Toto Wolff. As câmeras flagraram um Schumacher animado, enquanto Wolff parecia sério, possivelmente reconhecendo que este fim de semana não traria muita felicidade para suas setas prateadas.

Os bons espíritos de Schumacher poderiam ser devido ao fato de que, naquele momento, estava evidente que a equipe britânica Williams logo precisaria de um novo piloto. Seu segundo piloto, o americano Logan Sargeant, havia crashado seu carro durante os treinos - não o primeiro erro do jovem piloto. Era amplamente acreditado que a Williams o dispensaria. As especulações sobre Schumacher aumentaram, com muitos o vendo como o substituto ideal. A mídia alemã até sugeriu que o filho de Michael Schumacher faria um retorno significativo à Fórmula 1.

Reveses e Apoio

No entanto, na terça-feira, veio o revés: a Williams optou pelo argentino de 21 anos, Franco Colapinto, de seu próprio programa júnior. Embora essa decisão possa ter aliviado a decepção de Schumacher, ele só teria assumido o cockpit até o final da temporada. Para a temporada seguinte, a Williams havia assinado o piloto espanhol Carlos Sainz, e o outro piloto da Williams, Alexander Albon, estava firmemente no lugar.

Schumacher havia reunido apoio de figuras proeminentes. O tetracampeão mundial Sebastian Vettel, amigo de Schumacher, expressou seu apoio, afirmando: "Mick tem dois anos de experiência na Fórmula 1, possui uma ampla compreensão técnica em seu papel atual e evoluiu significativamente como pessoa desde seu tempo na Haas". Vettel acrescentou ainda: "Mick é um piloto talentoso". O chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, e o chefe da McLaren, Andrea Stella, também estavam supostamente ao lado de Schumacher. A McLaren, que utiliza motores Mercedes, estava bem ciente das qualidades de direção de Schumacher como piloto de testes.

No entanto, esse apoio não rendeu os resultados desejados. O tio de Schumacher, Ralf, analista da Sky, expressou confusão com a decisão da Williams contra seu sobrinho. "Enquanto você poderia justificar essa decisão porque Colapinto é um piloto do programa júnior da Williams, acho arbitrária e ilógica do ponto de vista de desempenho. Acho que o risco para a equipe e também para o piloto é significativamente maior se eles tivessem optado por alguém com experiência como Mick", disse ele.

Fatores Influenciando a Decisão da Williams

Ralf Schumacher deixou de lado dois aspectos em sua avaliação. Colapinto trouxe um substancial dinheiro de patrocínio da Argentina. Para a Williams, que luta com problemas financeiros, isso foi uma grande incentivo. Por que contratar Schumacher quando eles poderiam lucrar com uma substancial renda das nove corridas restantes da temporada? Além disso, a bagagem emocional do período de dois anos de Schumacher na Haas ainda persistia. No seu segundo ano, Schumacher havia destruído seu carro duas vezes, infligindo significativos prejuízos financeiros à equipe. Não foi até a parte final da temporada que Schumacher finalmente atingiu as expectativas. No entanto, era tarde demais então. O chefe da equipe, Günther Steiner, dispensou Schumacher após meses de críticas públicas. Isso foi o fim de 2022.

Para Schumacher, cada rejeição diminuía suas chances de realizar seu sonho de um retorno à Fórmula 1. Ele já havia sido rejeitado pela equipe Alpine, embora tenha corrido para eles ao lado de seu compromisso com a Mercedes no Campeonato Mundial de Endurance, apenas não na Fórmula 1. A Alpine havia optado por um piloto de seu próprio programa júnior.

O tempo estava se esgotando para o jovem Schumacher. Sua única oportunidade viável para um assento fixo na temporada seguinte era com a Kick Sauber, que se tornaria uma equipe de fábrica da Audi a partir de 2026. O alemão Nico Hülkenberg já havia sido confirmado como piloto, e Schumacher poderia formar um duo alemão com ele.

Apesar do apoio de figuras proeminentes do mundo da Fórmula 1, Mick Schumacher não foi oferecido um posto full-time na Williams para a temporada seguinte. Não vou mentir, esse revés foi um grande golpe em seus sonhos de retornar à Fórmula 1 em caráter permanente. Apesar de seus erros passados com a Haas e seus prejuízos financeiros, Schumacher acreditava que seu crescimento e experiência desde então o tornariam um valioso ativo para qualquer equipe.

