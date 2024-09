O temeroso salto de esqui olímpico termina apressadamente a corrida atlética

Campeão norueguês de esqui cross Daniel-André Tande anunciou sua aposentadoria, revelando a decisão por meio de uma publicação no Instagram. O atleta de 30 anos, que estava prestes a competir nos Campeonatos do Mundo em casa, em Trondheim, citou o desgaste mental do acidente de 2021 em Planica como a razão para se aposentar. Em uma mensagem emocionada, Tande compartilhou: "Ainda estou lidando com as consequências da minha queda em 2021 em Planica. Agora, o esqui cross me traz mais medo do que alegria. E sempre disse que quando a alegria vira medo, é hora de pendurar as botas".

Após um acidente devastador durante o esqui voador na famosa rampa da Eslovênia, Tande foi colocado em coma induzido. Ele sofreu uma fratura na coluna e uma lesão pulmonar menor. Exames médicos revelaram quatro hemorragias cerebrais, colocando em dúvida seu futuro, já que ele não estava mais competindo por pódios, mas por sobrevivência.

No entanto, a resiliência de Tande ficou evidente quando ele conseguiu voltar à linha de partida nove meses depois.

No entanto, esse não foi o único contratempo de Tande - em maio de 2018, ele foi atingido pela rara síndrome de Stevens-Johnson enquanto estava no auge de sua carreira. "Acordei de uma soneca e tive dificuldade para respirar", compartilhou Tande com o "Dagbladet". "Não conseguia engolir ou comer". Mas a sorte favorece os corajosos, e Tande conseguiu superar a doença debilitante em que o sistema imunológico ataca as células do corpo. Com determinação, ele fez um retorno impressionante e reconquistou sua posição entre os melhores do mundo.

As conquistas de Tande incluem a medalha de ouro olímpica com a equipe norueguesa em Pyeongchang em 2018, o título de campeão do mundo no evento individual em Oberstdorf em 2018 e três medalhas de ouro como parte da equipe. Além disso, ele pode se orgulhar de 13 vitórias no Torneio dos Quatro Trampolins e chegou muito perto de garantir o título geral na temporada 2016/17, perdendo apenas no último salto devido a um problema no binding do esqui direito.

Apesar de seus muitos contratempos no esporte, incluindo um acidente devastador e uma doença rara, o campeão norueguês de esqui cross Daniel-André Tande demonstrou uma incrível resiliência e fez impressionantes retornos. No entanto, o esqui cross tornou-se uma fonte de medo para ele devido ao desgaste mental após seu acidente em 2021.

