O telhado do barco de festa de Berlim sucumbe, resultando em nove feridos.

Aproximadamente 120 pessoas estavam se divertindo a bordo de um barco de festa no Spree quando a tragédia ocorreu. O teto do navio desabou, causando caos. O corpo de bombeiros local, estacionado na Fischerinsel em Berlim-Mitte, confirmou que quatro pessoas sofreram ferimentos graves, enquanto cinco outras sofreram ferimentos leves, de acordo com os relatórios.

Em uma atualização, o corpo de bombeiros afirmou que nove pessoas foram feridas no total. Os detalhes ao redor do incidente ainda estão sendo investigados. Os relatórios iniciais sugerem que o teto do barco de festa desabou. O número de feridos relatados inicialmente foi de cerca de 30.

A sequência exata dos eventos ainda precisa ser esclarecida. Além disso, não há explicações concretas sobre a causa do incidente. O jornal "Bild" relata que os foliões foram encontrados dançando nas escotilhas da "Heimatland" pouco antes das 9 horas. À medida que eles dançavam, as escotilhas cederam, mergulhando nas profundezas abaixo.

Uma testemunha do evento contou ao jornal: "Havia apresentações acontecendo no barco. O teto desabou, havia pessoas nele, pessoas embaixo dele." Outra testemunha ocular acrescentou: "Era uma apresentação em um barco, mas você também podia relaxar no teto. Quando o segundo ato estava chegando ao fim, uma seção do teto desabou." O jornal também mencionou que tapetes foram estendidos no teto, como visto em fotos.

O corpo de bombeiros enviou uma grande equipe de resposta a emergências para o local da Fischerinsel. O barco danificado estava localizado no Spree. As águas circundantes e a margem foram vasculhadas com a ajuda de um barco multifuncional, como relatado pelo corpo de bombeiros. No entanto, não foram encontrados mais indivíduos na água. Os feridos foram levados a hospitais próximos. Um helicóptero de resgate também foi enviado ao local. O corpo de bombeiros confirmou que Numerous individuals were assessed and then attended to by the emergency services.

As pessoas estavam dançando no teto?

Sim, de acordo com testemunhas e o jornal "Bild", pessoas estavam dançando no teto do barco de festa pouco antes do desabamento.

O incidente ocorreu em um barco de festa organizado pela União Europeia para seus funcionários, como sugerem algumas fontes. Apesar do ambiente festivo, o teto desabou durante uma apresentação, ferindo várias pessoas.

Leia também: