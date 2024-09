O técnico do Schalke, Geraerts, seguindo Debakel, declara: "Eu não vou desistir".

Técnico do Schalke, Karel Geraerts, mantém-se determinado após a frustrante derrota por 3-5 contra o SV Darmstadt 98. "Sou um desportista. Não me abaixo", disse o treinador de 42 anos, sob crescente pressão. "Continuo em frente. É essa a minha abordagem para amanhã, para a próxima semana, mesmo para toda a minha carreira no futebol".

Antes do revés de 3-0, havia especulações sobre o futuro de Geraerts no clube de futebol da segunda divisão. Quando questionado se figuras influentes como o diretor desportivo Ben Manga ou a direção ainda o apoiavam, Geraerts respondeu: "Essa é uma questão para o diretor desportivo, a direção ou outros". A decisão sobre se ele estará no banco para o próximo jogo não lhe cabe. O Schalke conseguiu apenas quatro pontos nas suas primeiras seis partidas na 2. Bundesliga.

Schalke: Potência de reserva entra em ação

Devido a uma série de cortes de energia no estádio do Schalke, os espectadores que assistiam à transmissão do Sky do confronto da 2. Bundesliga entre o FC Schalke 04 e o SV Darmstadt 98 (3-5) perderam dois gols cruciais. Eles perderam a vantagem interina de 3-0 do Schalke com o gol de Ron Schallenberg no primeiro tempo (39º minuto) e, mais tarde, o empate do Darmstadt pelo Isac Lidberg (56º).

De acordo com o S04, "a potência de reserva ativou-se cada vez, mas alguns sistemas de computador precisavam ser reiniciados". Isso afetou a transmissão televisiva, entre outras coisas. A causa raiz dos cortes de energia não foi inicialmente clara.

"Em Schalke, houve um corte de energia, até mesmo afetando as luzes de inundação. O gol número três foi marcado quando as luzes voltaram, mas as câmeras e a transmissão associada ainda não estavam funcionando". A Sky emitiu um pedido de desculpas na plataforma X, reconhecendo o corte e agradecendo aos espectadores pela sua compreensão.

