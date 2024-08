- O Sr. News não está disponível.

Veterano da televisão alemã, Jan Hofer, conhecido por sua longa passagem na RTL Direkt e na ARD's Tagesschau, recentemente se despediu com sua última transmissão. Sua colega Pinar Atalay fez uma surpresa ao visitar o estúdio com um buquê de flores, carinhosamente chamando-o de "Sr. Notícias", ao que Hofer humildemente respondeu: "Acho que simplesmente sempre me enquadrei neste papel. Fui um visitante frequente em lares por muito tempo agora." Embora Hofer não esteja mais presente nas telas da RTL Direkt, pode ter certeza de que ele fará aparições ocasionais. Ele garantiu ao público: "Estou em boa saúde. Não estou desaparecendo. Aposto que você me verá aparecendo aqui e ali, apenas não na RTL Direkt."

