O souvenir sem precedentes de Shohei Ohtani está disponível para licitação <unk> com um preço de US$ 4,5 milhões.

Em 19 de setembro, o destacado jogador dos Dodgers de LA fez história, batendo seu 50º home run da temporada e roubando sua 50ª base em uma emocionante partida contra os Marlins de Miami. Foi seu primeiro jogo com três home runs e 10 RBIs, marcando uma importante marca em sua carreira.

Os Dodgers passaram fácil pelos Marlins, vencendo por 20 a 4 e garantindo uma vaga nos playoffs – uma primeira para Ohtani em sua trajetória nos playoffs, tendo ficado de fora nos seis anos anteriores com os Angels de LA.

A bola usada no jogo já está à venda, com lances iniciais de $500,000. No entanto, colecionadores ansiosos podem adquiri-la privadamente por uma quantia astronômica de $4,5 milhões.

O leilão começa em 27 de setembro, às 12h ET, e termina em 16 de outubro. Qualquer potencial comprador privado da bola de beisebol tem até 9 de outubro, às 22h ET, para pagar os $4,5 milhões, após o que ela passará exclusivamente para o leilão.

Se a bola for vendida pelo preço de compra privada, ela superará o recorde anterior de $3.005 milhões, pago pela bola do 70º home run de Mark McGwire em janeiro de 1999.

De acordo com os leiloeiros Goldin, esta bola é "a peça definitiva para qualquer coleção de objetos de memória de jogos", e apresenta "rasgos pretos e abrasões na superfície de couro branco".

No anúncio do leilão, Goldin afirmou: "A conquista de Ohtani não é apenas um testemunho de sua habilidade no estádio nacional, mas também de sua fama internacional, que transcende fronteiras e idiomas".

Eles acrescentaram: "A conquista de Ohtani não lhe pertence apenas a ele; é um fenômeno global".

Ken Goldin, fundador e CEO da Goldin, contou à ESPN que esta foi "uma das consignações mais fáceis que já tivemos".

"Ohtani bateu 50 home runs na quinta-feira, na sexta-feira já tínhamos um chamado dele, ele entrou em contato com a Goldin através das redes sociais, enviou um guarda de segurança para Miami na segunda-feira com um representante da Goldin, se encontrou com ele e voltou na segunda-feira", recordou Goldin.

O dois vezes MVP da AL, Ohtani, é o único membro do prestigiado clube 50-50, embora alguns fãs torçam para que ele possa chegar a 60-60.

O técnico dos Dodgers, Dave Roberts, declarou que essa conquista é "muito irrealista", mas com Ohtani, "tudo é possível".

"Mas é certamente muito irrealista. É só, cara, que temporada fenomenal", disse Roberts em uma entrevista coletiva antes do jogo.

Desde então, Ohtani aumentou sua marca para 53 home runs e 56 bases roubadas, com apenas quatro jogos restantes na temporada regular.

O mais perto que alguém chegou da marca 50-50 foi Ronald Acuña Jr., dos Atlanta Braves, que roubou 73 bases e bateu 41 home runs em 2023, e Alex Rodriguez, que bateu 42 home runs e roubou 46 bases em 1998, quando jogava pelos Seattle Mariners.

George Ramsay, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

O sucesso dos Dodgers em campo, liderado pela impressionante temporada de 50 home runs e 50 bases roubadas de Ohtani, tem acendido a emoção da comunidade esportiva. Esta conquista sem precedentes lançou Ohtani para o estrelato esportivo global.

Leia também: